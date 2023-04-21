«Айседора. Есенин» Е. Ишимцевой Хмелита

1 мая Государственный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита» приглашает вас в свой концертный зал на спектакль «Айседора. Есенин. Прощай, чёрный дрозд!», в постановке актрисы Екатерины Ишимцевой и режиссёра-хореографа Петра Казьмирука.

Именно в мае 1925 года Есенин написал знаменитые строки: «Только я в эту цветь, в эту гладь, Под тальянку веселого мая, Ничего не могу пожелать, Все, как есть, без конца принимая».

Образ Есенина в спектакле воссоздан глазами его любимой женщины — выдающейся танцовщицы, педагога, хореографа и реформатора танца Айседоры Дункан. Три года она провела в Советской России, где, как сама считала, достигла «величайшей реализации своего существования», где встретила свою великую любовь. Отношения двух гениев: их страсть, творческая и человеческая схватка — центральная тема спектакля.

На сцене присутствуют лишь старинный граммофон и чемодан начала XX века — они создают нужный антураж, акцентируя внимание на актерском мастерстве Екатерины Ишимцевой.

Песня Роя Хендрикса «Прощай, чёрный дрозд!» дала название спектаклю не случайно. Именно эту музыку Айседора слушала и танцевала последней. Первая строка песни в переводе с английского звучит как: «Никто здесь не способен любить или понимать меня...» Так считала Айседора, оставшись без своего любимого. Также в спектакле можно услышать голос Вертинского, произведения Лиля, Шуберта, Скрябина.

Екатерина Ишимцева окончила театральное училище им. Щепкина, (руководитель курса Юрий Мефодьевич Соломин). Работает актрисой в Московском театре «Сфера». В 2016 году прошла поэтический семинар в Литературном институте им. Горького. Является автором трех сборников стихов.

Режиссер Петр Казьмирук — выпускник Московской государственной академии хореографии по специальности «артист балета». Был артистом балетной труппы Большого театра, а теперь — балетмейстер-репетитор в Большом театре.

Спектакль «Айседора. Есенин. Прощай, чёрный дрозд!» — сценическое воплощение двух творческих начал — Танца и Поэзии. Премьера моноспектакля состоялась 2 октября 2020 года на сцене Есенин-центра.

Где? 215153, Смоленская область, Вяземский район, село Хмелита.

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