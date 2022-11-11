Марика Парсаданелли Уорделл: «Все мои проекты тесно связаны друг с другом»

Марика Парсаданелли Уорделл — арт-продюсер международных арт выставок по всему миру, основатель компании MARIKA PARSADANELLI ART PRODUCTION (www.marikaparsadanelli.com), создатель международного арт коммьюнити Together и ежегодной выставки 100 молодых художников в рамках коммьюнити, основатель образовательной наставнической платформы для деятелей искусства The Mentor, коллекционер предметов искусства 20 и 21 веков.

С 2011 Марика выступает продюсером и на ее счету уже более пятидесяти арт проектов, среди которых такие крупномасштабные выставки как:

Rodin, 53 бронзовые скульптуры и более 100 гравюр из альбома Гупиль Огюста Родена в музеях Санкт-Петербурга и Москвы 2012,

English Breakfast 2014 — выставка современного британского искусства при поддержке Британского Совета в центре современного искусства в Санкт- Петербурге,

С 2015 года директор и продюсер мирового тура американского абстракциониста Шейна Гуффогга #GUFFOGG SHOW

– Марика, вы занимаетесь продюсированием более 11 лет, когда вы поняли, что пришло время выступить в роли ментора?

— Наставничество — это то, что много лет я использовала в своей жизни как инструмент развития. У меня всегда были наставники, как только я начала свою предпринимательскую деятельность, то есть уже более 16 лет. Я придерживаюсь идеи о передаче опыта, коллективном обмене, поэтому считаю наставничество важной частью раскрытия своего потенциала и развития моего дела жизни. От идеи до создания своей образовательной наставнической платформы The Mentor ушло более 5 лет, в течение которых в голове возникали вопросы: «Достаточно ли у меня опыта? А действительно ли детали моего опыта смогут помочь другим? О чем больше всего я хочу говорить? Чем я, как личность с большим опытом, могу усилить успех других?» и многие другие.

Задавая эти вопросы я лишь понимала «не пришло время, я не готова, то что есть у меня просто не достаточно, но в апреле 2022 года случилось все само, я организовала достаточно влиятельное и авторитетное в России арт коммьюнити ВМЕСТЕ и на базе него выставку ВМЕСТЕ 2022 в Музее декоративного искусства в Москве и в довесок к выставке сделала образовательную программу, где абсолютно безвозмездно я и мои сокомандники делились знаниями и опытом, поскольку мои коллеги из мира искусства начали просить меня говорить, показывать, дать совет и начать учить. И вот через пол года родился The Mentor куда желают попасть сотни деятелей искусства для личной прокачки!

– Чем менторство отличается от обычных онлайн-курсов?

— Думаю вопрос не в онлайн курсах, а в подходе передачи знаний. Ментор все таки не тренер, не учитель, а человек, который рассказывает слушателям о своем опыте, о том, что он прожил, как он прожил и что вынес из этого опыта. Я не знаю как у других, но в моем наставничестве я полностью вовлечена во все процессы моих участников, я даю больше, чем они ожидают, потому что приходя ко мне со своим запросом я начинаю доставать из них максимумы и они в шоке от себя, потому что каждый говорит «надо же, я это могу? если я это могу, то чего я не могу?», со мной они по-новому знакомятся с собой, извлекая свои все ресурсы и моментально прямо в процессе применяя в творчестве и в развитии. Любой художник, скульптор и арт-деятель, который выходит в мир и хочет продвигать свое творчество по сути является предпринимателем, как оказалось не каждый об этом знает и более того они даже не знают, что в них живут очень сильные предпринимательские способности, они просто спят пока. Вот так я работаю с моими подопечными.

– Менторство помогает только в профессиональном плане или же духовном тоже? Как эти две сферы создают синергию при занятии с ментором?

— Ни одна сфера в жизни не является чем то отдельным от меня. Нельзя отделять сферу здоровья от сферы финансов, нельзя отделять сферу семьи от сферы творчества, одно влияет на другое, но чтобы было качество и баланс во всех структурах первично важно наладить сферу духовности. Духовность — это наше божественное начало, наши отношение с Творцом, это раскрытие своего сердца, созерцание и созидание себя в свете Божественности, только тогда эта вечная энергия жизни будет нас наполнять и заполнять все потребности души, вот в таком состоянии человек строит свою качественную жизнь.

Если ментор в этом вопросе достаточно осведомлен и его ценности опираются на духовность, то людям, попавшим к такому наставнику, несказанно повезло, ведь они поймут зачем они здесь и как идти по этому пути.

– Сейчас вы работаете над несколькими проектами помимо The Mentor, Guffogg Global Show, коммьюнити Together (Вместе), расскажите поподробнее о них.

– Верно, еще я развиваю свой англоязычный YouTube канал о жизни продюсера, благодаря которому у людей появится возможность увидеть всю работу за сценой, это очень увлекательно и таких контентов пока еще в сети нет. Хочется попробовать такой формат и посмотреть насколько людям интересно. Лично я обожаю такие шоу и с радостью смотрю, но в других индустриях.

Если говорить о проектах выше, то, конечно, каждый проект для меня сейчас это новизна, даже Guffogg который я веду с 2015 года каждый раз раскрывает мои новые стороны и прокачивает новые способности, идеи, спустя 4 года перерыва мы делаем большой нон-стоп тур по Европе и Ближнему Востоку, я возглавляю полностью проект и это для меня очень волнительно, вызов самой себе, который напрямую влияет на расширение The Mentor-а, на создание наших продуктов по наставничеству на примерах живого проекта, что также расширяет географию моего арт коммьюнити, куда начнут приходить художники из других стран. Все мои проекты тесно связаны друг с другом, они взаимно усиливаются и этому я кстати учу участников курсов The Mentor.

– И напоследок, поделитесь цитатой, которая изменила вашу жизнь и мышление.

– На мою жизнь в каждом ее периоде влияют разные цитаты, их десятки, но сейчас мне хочется поделиться той, что хорошо отражает мой сегодняшний настрой жизни: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» — Послание к Евреям 11:1 (Новый завет).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.