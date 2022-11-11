Марика Парсаданелли Уорделл: «Все мои проекты тесно связаны друг с другом»

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Марика Парсаданелли Уорделл — арт-продюсер международных арт выставок по всему миру, основатель компании MARIKA PARSADANELLI ART PRODUCTION (www.marikaparsadanelli.com), создатель международного арт коммьюнити Together и ежегодной выставки 100 молодых художников в рамках коммьюнити, основатель образовательной наставнической платформы для деятелей искусства The Mentor, коллекционер предметов искусства 20 и 21 веков.

Арт-продюсер Марика с мировым скульптором Тони Крэггом, Эрмитаж, 2016

С 2011 Марика выступает продюсером и на ее счету уже более пятидесяти арт проектов, среди которых такие крупномасштабные выставки как:

  • Rodin, 53 бронзовые скульптуры и более 100 гравюр из альбома Гупиль Огюста Родена в музеях Санкт-Петербурга и Москвы 2012,
  • English Breakfast 2014 — выставка современного британского искусства при поддержке Британского Совета в центре современного искусства в Санкт- Петербурге,
  • С 2015 года директор и продюсер мирового тура американского абстракциониста Шейна Гуффогга #GUFFOGG SHOW

– Марика, вы занимаетесь продюсированием более 11 лет, когда вы поняли, что пришло время выступить в роли ментора?

— Наставничество — это то, что много лет я использовала в своей жизни как инструмент развития. У меня всегда были наставники, как только я начала свою предпринимательскую деятельность, то есть уже более 16 лет. Я придерживаюсь идеи о передаче опыта, коллективном обмене, поэтому считаю наставничество важной частью раскрытия своего потенциала и развития моего дела жизни. От идеи до создания своей образовательной наставнической платформы The Mentor ушло более 5 лет, в течение которых в голове возникали вопросы: «Достаточно ли у меня опыта? А действительно ли детали моего опыта смогут помочь другим? О чем больше всего я хочу говорить? Чем я, как личность с большим опытом, могу усилить успех других?» и многие другие.

Задавая эти вопросы я лишь понимала «не пришло время, я не готова, то что есть у меня просто не достаточно, но в апреле 2022 года случилось все само, я организовала достаточно влиятельное и авторитетное в России арт коммьюнити ВМЕСТЕ и на базе него выставку ВМЕСТЕ 2022 в Музее декоративного искусства в Москве и в довесок к выставке сделала образовательную программу, где абсолютно безвозмездно я и мои сокомандники делились знаниями и опытом, поскольку мои коллеги из мира искусства начали просить меня говорить, показывать, дать совет и начать учить. И вот через пол года родился The Mentor куда желают попасть сотни деятелей искусства для личной прокачки!

Открытие выставки молодых начинающих художников «ВМЕСТЕ», Всероссийский музей декоративного искусства, 2022
Открытие выставки молодых начинающих художников «ВМЕСТЕ», Всероссийский музей декоративного искусства, 2022

– Чем менторство отличается от обычных онлайн-курсов?

— Думаю вопрос не в онлайн курсах, а в подходе передачи знаний. Ментор все таки не тренер, не учитель, а человек, который рассказывает слушателям о своем опыте, о том, что он прожил, как он прожил и что вынес из этого опыта. Я не знаю как у других, но в моем наставничестве я полностью вовлечена во все процессы моих участников, я даю больше, чем они ожидают, потому что приходя ко мне со своим запросом я начинаю доставать из них максимумы и они в шоке от себя, потому что каждый говорит «надо же, я это могу? если я это могу, то чего я не могу?», со мной они по-новому знакомятся с собой, извлекая свои все ресурсы и моментально прямо в процессе применяя в творчестве и в развитии. Любой художник, скульптор и арт-деятель, который выходит в мир и хочет продвигать свое творчество по сути является предпринимателем, как оказалось не каждый об этом знает и более того они даже не знают, что в них живут очень сильные предпринимательские способности, они просто спят пока. Вот так я работаю с моими подопечными.

– Менторство помогает только в профессиональном плане или же духовном тоже? Как эти две сферы создают синергию при занятии с ментором?

— Ни одна сфера в жизни не является чем то отдельным от меня. Нельзя отделять сферу здоровья от сферы финансов, нельзя отделять сферу семьи от сферы творчества, одно влияет на другое, но чтобы было качество и баланс во всех структурах первично важно наладить сферу духовности. Духовность — это наше божественное начало, наши отношение с Творцом, это раскрытие своего сердца, созерцание и созидание себя в свете Божественности, только тогда эта вечная энергия жизни будет нас наполнять и заполнять все потребности души, вот в таком состоянии человек строит свою качественную жизнь.

ArtShow американского художника Питера Опхайма в Askeri Gallery, на фотографии Марика с Полиной Аскери и Питером Опхайм, 2020

Если ментор в этом вопросе достаточно осведомлен и его ценности опираются на духовность, то людям, попавшим к такому наставнику, несказанно повезло, ведь они поймут зачем они здесь и как идти по этому пути.

– Сейчас вы работаете над несколькими проектами помимо The Mentor, Guffogg Global Show, коммьюнити Together (Вместе), расскажите поподробнее о них.

– Верно, еще я развиваю свой англоязычный YouTube канал о жизни продюсера, благодаря которому у людей появится возможность увидеть всю работу за сценой, это очень увлекательно и таких контентов пока еще в сети нет. Хочется попробовать такой формат и посмотреть насколько людям интересно. Лично я обожаю такие шоу и с радостью смотрю, но в других индустриях.

Открытие выставки скульптур Огюста Родена, Петропавловская крепость, Санкт-Петербург, 2012

Если говорить о проектах выше, то, конечно, каждый проект для меня сейчас это новизна, даже Guffogg который я веду с 2015 года каждый раз раскрывает мои новые стороны и прокачивает новые способности, идеи, спустя 4 года перерыва мы делаем большой нон-стоп тур по Европе и Ближнему Востоку, я возглавляю полностью проект и это для меня очень волнительно, вызов самой себе, который напрямую влияет на расширение The Mentor-а, на создание наших продуктов по наставничеству на примерах живого проекта, что также расширяет географию моего арт коммьюнити, куда начнут приходить художники из других стран. Все мои проекты тесно связаны друг с другом, они взаимно усиливаются и этому я кстати учу участников курсов The Mentor.

– И напоследок, поделитесь цитатой, которая изменила вашу жизнь и мышление.

– На мою жизнь в каждом ее периоде влияют разные цитаты, их десятки, но сейчас мне хочется поделиться той, что хорошо отражает мой сегодняшний настрой жизни: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» — Послание к Евреям 11:1 (Новый завет).

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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