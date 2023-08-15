Марина Кравец раскрыла подробности своей роли в сериале «Постучись в мою дверь»

Резидент Comedy Club и телеведущая Марина Кравец сыграет в российской версии сериала «Постучись в мою дверь». По словам актрисы, её экранный образ во многом очень далёк от того, как она сама ведёт себя в реальной жизни.

«В сериале я играю популярную довольно избалованную певицу, приехавшую в дом, который для неё подготовила компания Сергея (так зовут русского Серкана Болата – прим.ред.), в том числе главная героиня Саша. Мою героиню зовут Лана, она такая строптивая звезда, которая демонстративно дает понять, что многое ей не нравится, при этом не сильно считаясь с тем, что люди искренне старались сделать свою работу хорошо, потратив море усилий. В этом плане, кстати, мы с Ланой совершенно разные. Что касается отличий моей героини от её турецкой версии: в нашем сериале в ней будет больше иронии – во всяком случае я постаралась добавить это в образ», – призналась Кравец.

В одном из интервью Лео Канделаки публично раскрыл свою роль в сериале, рассказав, что сыграет менеджера известной певицы. Речь как раз шла о Марине Кравец, известной широкой публике по выступлениям в Comedy Club. Также она является ведущей музыкального шоу «Конфетка» и реалити-шоу «Влюбись, если сможешь» на ТНТ, кроме того, она появлялась в новогоднем фильме канала «СамоИрония судьбы!».

Производством проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ, и на платформах онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko.

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