«Кино про бандитов» – комедийный сериал с Михаилом Пореченковым и Дмитрием Нагиевым выходит в PREMIER

Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о выходе нового комедийного сериала «Кино про бандитов» с Михаилом Пореченковым и Дмитрием Нагиевым в главных ролях. Премьера состоится 15 июня 2023 года, сообщил представитель видеосервиса. Производством занималась компания ТРОМЕДИА.

Криминальная комедия о бандитах, которые решили снять «настоящее кино» о своей жизни. Главный герой Гавр — главарь ОПГ из провинциального города. Спустя 15 лет заключения он выходит из тюрьмы и решает воплотить в жизнь идею, которую долго продумывал, отбывая срок: Гавр решает снять кино. Правдивое кино про бандитов, которое честно расскажет о судьбе, приключениях и понятиях этих людей. Помогать Гавру будут его друзья — ворчливый таксист Беляш и охранник из ЧОПа Колян. Поскольку в кинопроизводстве бывшие бандиты оказываются впервые, они действуют привычными методами и актёра, который должен помочь им в создании фильма, берут в заложники.

Сергей Малюгов, режиссёр:

«Прочитав сценарий, я понял, что этот текст — неплохая основа для кинохулиганства, в хорошем смысле этого слова. Когда мы с продюсерами обсудили актёрский состав, я понял, что "сходка" таких мастеров своего жанра, как Дмитрий Нагиев, Михаил Пореченков, Эммануил Виторган, Михаил Евланов, Стас Дужников и многих других замечательных артистов в одном проекте, может позволить родить что-то очень интересное. Вовлечённость каждого артиста и всех членов съёмочной группы, в нестандартный "мир чудаков", очень чувствовалась на протяжении всего проекта. Поэтому съёмки проекта "Кино про бандитов" проходили в состоянии взаимной любви. Мне кажется, мы сделали что-то доброе, смешное и искреннее. Того, чего сейчас нам всем не хватает в этом мире».

Сергей Астахов, актёр:

«Съёмки проходили в штатном режиме: много хороших актёров, импровизаций, смеха и баек. И, конечно, повод встретиться и поболтать. Мы редко друг друга видим. Продюсеры сложили хорошую актёрскую команду, это полностью их заслуга. Атмосферная была разная: и дружеская, и рабочая. Иногда было сложно, что-то не успевали и приходилось работать в авральном режиме. Иногда немного не понимали, как сделать так, чтобы зрителям было интересно, думали над этим».

Анна Банщикова, актриса:

«У нас была прекрасная компания, мы все знаем друг друга сто лет: с Димой Нагиевым когда-то снимались вместе, с Мишей Пореченковым учились в институте, со Стасом Дужниковым когда-то играли спектакль в МХТ. Режиссер наш Сергей Малюгов из моего родного города — Санкт-Петербурга. В общем, на съёмочной площадке было весело, много импровизировали, придумывали вместе. Мой первый съёмочный день был на рынке в мясном отделе, это было незабываемо! Вообще могу сказать, что только в «Кино про бандитов» у меня было сразу три разных образа, в один день меня перегримировали из юной беременной девушки в старушку, потом в киношную буфетчицу, а после обратно в сестру Гавра, которого играет Миша Пореченков.

Помню как я первый раз прочитала сценарий, летев в самолете, и как он произвел на меня впечатление! А теперь, когда он ожил в такой прекрасной компании, уверена, что это кино станет популярным на Premier».

Михаил Евланов, актёр:

«Самое интересное и запоминающиеся для меня на этом проекте — это режиссёр Сергей Малюгов. Он "стоически" выслушивал каждого артиста. Они много чего наговаривали, ему нужно было сложить все эти "пазлы" и "наговоры". У него у самого была голова "Дом союзов". Приходите и посмотрите, что получилось в итоге. Все выкладывались, отрывались, чудили, старались шутить. Посмотрим, какие получились шутки у нас».

Михаил Пореченков, актёр:

«Для меня съёмки в "Кино про бандитов" стали настоящим приключением. Ранее я уже снимался в подобных ролях, но это всегда были серьёзные, драматичные проекты. Новый сериал получился весёлым, задорным, необычным и добрым».

Помимо Михаила Пореченкова и Дмитрия Нагиева роли в сериале исполнили: Станислав Дужников, Михаил Евланов, Наталья Бочкарёва, Анна Банщикова, Сергей Астахов и другие.

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