Олег Меньшиков, Филипп Янковский и Фёдор Федотов вершат правосудие в сериале «Прелесть»

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил первый трейлер сериала «Прелесть» – одного из самых ожидаемых проектов нового сезона. Главные роли в новом проекте производства компании Good Story Media исполнили Олег Меньшиков, Филипп Янковский и Федор Федотов. Первые серии драмы будут показаны в рамках конкурсной программы фестиваля «Новый сезон», а в онлайн-кинотеатре PREMIER «Прелесть» выйдет в конце этого года.

Действия этой 6-серийной криминальной драмы разворачиваются в одном из провинциальных городов, где ещё в советские времена был построен градообразующий аффинажный завод — предприятие по очистке золота от примесей. Вся жизнь города всегда зависела от благополучия завода, а его руководство считалось негласными хозяевами города. В 90-е годы здесь процветали воровство и криминал, чуть позднее — рейдерство, а в наше время завод под покровительством узкого круга людей. Беззакония вроде больше нет, рабочие вовремя получают зарплату, счета избранных пополняются, жизнь в глубинке идет своим чередом.

Только главный герой — 25-летний автоугонщик по кличке Цыган (Федор Федотов) не считает новую систему работы завода честной. Он вершит свою справедливость и угоняет машины у тех, кто этого заслуживает, а таких, как убеждён современный Робин Гуд, в городе не мало. Однако главная и непоправимая несправедливость в его жизни — смерть отца. Судьбоносная встреча Цыгана с Леонидом Максимовичем (ЛМ), бывшим директором аффинажного завода, который был вынужден провести многие годы в изгнании, а сейчас вернулся в город приводит к тому, что Цыган узнает — гибель отца произошедшая на заводе 20 лет назад не была несчастным случаем. Молодой герой оказывается втянут в сложные интриги, которые плетут нынешний и бывший директора предприятия — ЛМ (Олег Меньшиков) и Осинский (Филипп Янковский).

Параллельно с основным сюжетом криминальной драмы будет развиваться и любовная история — знакомство Цыгана с Ариной, дочерью Осинского (Елизавета Кононова), поставит девушку перед очень сложным выбором.

Режиссером-постановщиком сериала «Прелесть», по сценарию Георгия Меньшикова, выступил Динар Гарипов («Территория», «Даркнет», «Горе от ума»), оператором — Иван Бурлаков («Дело», «Год культуры», «Закон каменных джунглей»). Генеральный продюсер — Антон Щукин, креативные продюсеры — Тимофей Шарипов («Территория», «Улица») и Ирина Аркадьева («Макрон», «БИХЭППИ», «Сладкая жизнь»).

В ролях: Олег Меньшиков, Филипп Янковский, Фёдор Федотов, Максим Коновалов, Елизавета Кононова, Назар Сафонов, Вера Кинчева, Игорь Черневич, Олег Васильков, Анатолий Горячев, Константин Мурзенко, Екатерина Стулова и другие.

Как подчеркивают создатели проекта, основной его смысл отразился и в названии — «Прелесть», которое происходит от православного понятия духовной прелести, за которыми стоит грех самообмана, самообольщения, гордыни. Неслучайно во всех имиджевых материалах проекта название пишется через старославянский знак ять — «Прѣлесть».

Съемки этого проекта компания Good Story Media («Мир! Дружба! Жвачка!», «Контакт», «Территория») анонсировали в прошлом году (оно прошли под рабочим названием «Гнать») и уже тогда СМИ назвали сериал одним из самых ожидаемых. Захватывающая история наполненная большим количеством глубоких смыслов и по-настоящему «золотой» актерский состав проекта, безусловно, привлекут внимание гостей фестиваля «Новый сезон» (показ состоится 11 сентября), а в дальнейшем — пользователей онлайн-кинотеатра PREMIER.

Ирина Аркадьева, креативный продюсер Good Story Media : «У богослова и философа Аврелия Августина есть такая цитата: «Когда поднимается вода, рыбы едят муравьев, когда вода уходит, – муравьи едят рыб. Пусть никто не полагается на своё сегодняшнее превосходство». Мне кажется, зрителю будет о чем задуматься после просмотра «Прелести». Совсем скоро первые две серии проекта увидят зрители фестиваля «Новый сезон» — очень волнительно, но и любопытно увидеть их живую реакцию».

Олег Меньшиков, актёр: «Изначально меня заинтересовали сценарий и роль, но в любом проекте главное — это люди. Здесь команда точно знала, что хотела, и я доверился съемочной группе. Надеюсь, зрителю понравится результат».

Филипп Янковский, актёр: «Когда я выбираю роли, мой выбор базируется на трех постулатах: сама драматургия, создатели картины - режиссер, оператор, вся творческая группа и партнеры с кем мне предстоит играть. В этом проекте все три фактора сложились наилучшим образом. Это очень интересный сценарий и интересный, со своим видением режиссер. Ну и что уж говорить, партнеры, которые меня окружали. Это и Олег Евгеньевич (Меньшиков), безусловно, с ним играть – отдельное удовольствие. Но также и Федя Федотов - молодой актер, великолепный партнер и Елизавета Кононова, которая играла мою дочь».

Федор Федотов, актёр: «Проект «Прелесть» и роль Цыгана стали для меня большой неожиданностью. Я знаю, что исполнителя главной роли искали очень долго, я прочитал материал и отправлял пробы без особой надежды — ну какой из меня автоугонщик. Утверждение стало настоящим подарком! И важным уроком в жизни: в команде профессионалов, с такими чуткими партнёрами, в таком материале — ты можешь все. Встреча с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским — это большое актерское счастье. Настоящая дружба сложилась у нас с Максимом Коноваловым, легендой моего детства. И отдельно я бы хотел поблагодарить нашего режиссёра, Динара Гарипова, сплотившего такой коллектив и вложившего столько сил в успех проекта».

Премьера сериала «Прелесть» состоится эксклюзивно на платформе PREMIER в конце этого года, точная дата будет анонсирована дополнительно.

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