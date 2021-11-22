Мария ЛУТТИК: «Моя мечта наяву!»

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17 ноября 2021 года в Центре современного искусства М’АРС в рамках иммерсивного мультидисциплинарного выставочного проекта DEEP INSIDE/GHT состоялся художественный эксперимент с участием зрителей. САНСАРА – арт-перформанс Марии Луттик @staytrue_guys – интерактивное путешествие с терапевтическим воздействием, направленным на избавление от главных человеческих фобий, не дающих вам расправить крылья – страха смерти и страха одиночества. Мария Луттик рассказала о смыслах, заключенных в выставке DEEP INSIDE/GHT, о том, что вдохновляет саму художницу.

– Как давно вы занимаетесь своим творчеством/проектом? Почему решили этим заняться?

– 13 лет с момента решения «я-художник» и три последних года безотрывной, тотальной авторской работы над проектом DEEP INSIDE/GHT.

Почему — мне просто очень нравится искусство. Я люблю им заниматься, люблю создавать волшебство выставочных пространств, и люблю в них находиться. Когда я впервые попала в мастерскую, весь мир для меня померк, это похоже на встречу с «тем самым» человеком. До сих пор ничто не перебило для меня это впечатление, ощущение. Думаю, свое место всегда так ощущается — «то, что надо».

– Как вы это делаете? Как происходит сам процесс?

– Как правило, я вижу образ целиком, либо его начало, приглашающее к разработке, внутри себя. Он очень яркий, его не получается «развидеть» — и очень настойчивый. Такое ощущение, что если какому-то произведению пришло время проявить себя в материю, оно от тебя не отстанет, пока ты ему не покоришься и не сделаешь его так, как оно хочет себя видеть воплощенным. Иногда кажется, что у произведений есть собственная осознанная воля, с которой и взаимодействует художник. Процесс всегда прозаичный — рисуешь, клеишь, строишь, ездишь на переговоры по финансированию и экспонировке, ничего возвышенного. Job. Ежедневные понятные простые небольшие усилия. В процессе я чувствую весь набор нормальных человеческих чувств — радость, удивление, усталость, любознательность, отчаяние, восторг, любовь, благодарность. Благодарность особенно — за такой прекрасный подарок мне на жизнь, как возможность и привилегия создавать.

– Как у вас рождаются идеи, может, с этим связаны какие-то интересные жизненные истории?

– Как они только не рождаются) Это сложно выделить во что-то отдельное, так как я словно погружена во второй, незримый слой реальности. Как будто на меня одеты такие супер-агентские очки с AR. И я из всего окружающего мира, и всего входящего в меня инфопотока улавливаю образы, которые зреют, оформляются и выходят в материальную форму.

– Какие материалы вы используете? Откуда вы их берете?

– Я люблю эксперименты. Сейчас нравится смола, алкогольные чернила, жидкое золото, коллажи, даже пластиковые бинты. Совмещать в одной работе ряд техник. Люблю технологии, с большим энтузиазмом внедряю их в произведения, как медиумы: нейросети, VR и AR, киннекты.

– Куда вы реализуете свою продукцию обычно?

– На выставке в Ritz были проданы пара подлинников, после нее стала печатать и продавать тиражи через Инстаграмм. Участие в групповых выставках и гранты меня не особо интересуют. Я хотела и реализую свои проекты — кассового сбора с них, продаж подлинников и мерча, тиражей через Инстаграмм мне более чем на все хватает.

– Что сейчас в планах?

– После открытия DEEP INSIDE/GHT я заложила себе 4 месяца на развитие этого проекта, учебу, отдух, уборку в широком смысле слова, отладку всех бизнес-процессов, закрытие инвесторов, и выбор следующей цели, — сейчас именно этот период. Несколько из имеющихся вариантов пока особенно мне нравятся. Как выберу из них один — вы обязательно увидите это в Инстаграмм.

– Вы живете в яркой и артистичной среде в Москве, есть ли у вас возможность общаться с людьми, которые тоже создают вещи в этом художественном стиле?

– Я не знаю людей, которые работают в моем стиле) Но всегда рада видеть других аутентичных авторов.

– Ваша Малая Родина, чем примечательна, на ваш взгляд. Откуда вы родом?

– Из Москвы. Прекрасный город, люблю его очень. Свобода, возможности, люди, ресурсы.

– У вас есть мечта?

– Я в ней живу. Я красивая женщина, мама, живой гений и миллионер, мой проект экспонируется на отличной площадке. Это здорово, я так и хотела. Хочу, чтобы фраза «гений, миллиардер, возлюбленная, филантроп» была моим реальным статусом в скором времени.

– Пожалуйста, продолжите фразу: «Мое творчество для меня – это…».

– Мое творчество для меня – это способ жизни. Своим творчеством я хочу сказать Богу «Здравствуй. Благодарю Тебя за все. Как Тебя порадовать?».

Беседовала Дарья ГОРДЕЕВА,
Фото из личного архива Марии ЛУТТИК

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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