Александр ШПАГИН: «Не стараюсь специально походить на Владимира Высоцкого, тем более исполняю и другой репертуар»

Певец, актер, участник шоу «Голос» на Первом Александр Шпагин @aleksandrshpagin45 о своем творчестве, Владимире Высоцком и о том, что такое настоящее счастье.

– Как проходило ваше детство?

– Детство у меня было золотое, потому что проводили его с друзьями, играли в рыцарей, вытачивали мечи из дубин, организовывали походы, ходили купаться на Амур. Росли наполовину на улице, наполовину дома. Всё было интересно.

– Как ваша семья оказалась на Дальнем Востоке? Чем занимались родители?

– Я там родился. Журналисты на Урале написали, что мы приехали сюда вместе с семьёй, что это родина жены, но это не так. Тут оказались её родители и мы решили, что будем здесь жить, когда выдалась такая возможность.



– В творчество пришли благодаря Высоцкому?

– Конечно же, в творчество я пришел с самого начала из-за Владимира Семёновича Высоцкого. Всегда хотел быть похожим по делам и по творчеству на него. Мне понравилась его роль капитана Жеглова в картине «Место встречи изменить нельзя», он там исполнял песню Вертинского на фортепиано, и я заболел этим артистом, стал заниматься творчеством и это определило всю мою дальнейшую судьбу.

– Ваш голос от природы похож на голос Высоцкого или первое время вы пытались подражать?

– Голос у меня такой от природы, потому что у меня небольшая проблема с голосовыми связками. С детства не смыкание связок и ломки голоса из-за этого не было. Практически всегда был такой голос, раньше чуть выше, сейчас чуть ниже. Когда услышал, как поёт Высоцкий, начал подражать. Мне было 5 лет, я хотел быть похожим на моего кумира. Потом, не то, чтобы это вошло в привычку, а я так пою, разговариваю и не стараюсь специально походить на Владимира Высоцкого, тем более исполняю и другой репертуар, занимаюсь профессионально вокалом не только актёрским, которым занимались в театральных вузах.

– Почему не задержались в Москве?

– После института, в силу обстоятельств, не задерживался надолго в Москве. Я всегда разрывался, так как рано женился, обзавёлся семьёй и надо было зарабатывать деньги. Поэтому мы уезжали часто из Москвы и с женой, и с сыном, и потом с дочкой. Мы с женой, как авторы-исполнители, пели в баре «Гнездо глухаря», гастролировали, концертировали и продолжали свою творческую деятельность. Я работал и в ресторанах, и даже на Урале пел в электричках. Играли спектакли, чтобы зарабатывать. У меня была насыщенная творческая жизнь, чего не стесняюсь и не открещиваюсь, и не открещусь никогда. Просто это время прошло, как проходят определенные этапы в жизни. Человек всегда должен двигаться вперед. Конечно, очень люблю Москву. Мне было 11 лет, когда впервые попал в столицу, я заболел этим городом. Мне всё тут близко и по духу, и по архитектуре. Это мой город. Я всегда приезжал сюда, учился, работал, уезжал и теперь снова тут работаю. Для меня Москва – это какие-то улицы, дух, это город Есенина, Владимира Семеновича Высоцкого, это атмосфера в первую очередь, потом идет уже все остальное. В ближайшем будущем мы думаем о том, чтобы переехать сюда.

– Расскажите, как вы познакомились со своей будущей женой.

– Со своей будущей супругой я познакомился очень творчески, удивительно и страстно. Она услышала, как исполняю песню Владимира Высоцкого и пробежала искорка, мы стали общаться.



– Чем занимаются ваши дети?

– У меня взрослый сын Данил и дочь Ксения, ей 14 лет. Сын не связан с творческой профессией. Он крепко стоит на ногах, с нами не живет, мы всегда общаемся, видимся. У нас замечательные родственные, дружеские отношения. Дочка Ксения-музыкант. Занимается музыкой и профессионально готовиться к поступлению во ВГИК на режиссёра.



– Ваша жена — актриса и бард. Не тяжело двум творческим личностям вместе?

– Да, она актриса, режиссёр и автор-исполнитель песен. Иногда бывает очень сложно, как в нормальных семьях, особенно творческих. Мы спорим, иногда ссоримся, но всегда приходим к общему знаменателю. Мы очень много лет живем вместе. Одно могу сказать определённо точно: никогда нам в семье вдвоём, в нашем союзе с моей Леночкой, не бывает скучно. Может быть, по-всякому и по-разному, но скучно никогда, всегда интересно, живо и всегда очень творчески.



– Правда, что вы пели в электричках? Как реагирует публика?

– Благодаря электричкам, ресторанам я обрёл очень много друзей, поклонников. Площадка для артиста – это необязательно большая сцена и кинематограф. Во времена Шекспира артисты ездили на кибитках, выходили из них, ставили декорации на улице и играли свои спектакли. Люди собирались в круг, а потом благодарили артистов, поэтому в выступлениях на улице ничего зазорного нет.

– Как пришла мысль поучаствовать в «Голосе» на Первом?

– Я ничего не решал. Мой старинный друг в Москве посоветовал мне попробовать себя на кастинге. По пробовался, меня пропустили дальше, и я попал в слепые прослушивания.

– Почему выбрали песню «Я не люблю» В. Высоцкого для слепого прослушивания?

– Это моя одна из любимых песен Владимира Семёновича. Это песня отвечает моей внутренней сущности.

– В своём Инстаграм вы написали, что «Голос» — последний конкурс, в котором вы участвуете. Почему?

– Каждый конкурс — это все-таки для молодых, каждый раз как экзамен, а я в своей жизни прошёл довольно много всевозможных экзаменов, обучений в училищах, вузах, поэтому хочу заниматься профессионально своим делом, чтобы было побольше концертов, спектаклей. Мы сделали три спектакля с моей супругой. Два моноспектакля. Один «Кома», автобиографичный не только о Высоцком, но и обо мне лично. Спектакль по творчеству Сергея Есенина, спектакль по книге Марины Влади «Прерванный полёт» – это очень интересная постановка, где Марину играет моя жена, а я играю воспоминание о Высоцком, как тень и дух. Я бы хотел заниматься этим, а конкурс – это для молодых, поэтому это мой последний конкурс.

– Откуда черпаете вдохновение?

– Вдохновение в любви к супруге, моим родителям, детям, тому, чтобы все были живы и здоровы!



– Как относитесь к современной музыке?

– Люблю слушать музыку, классику, Владимира Высоцкого, Розенбаума, Трофимова, Митяева, люблю творчество Игоря Николаева, нравится джаз, блюз и некоторые рок-группы. Если музыка сделана качественно, с точки зрения поэзии и музыкальности и если это цепляет за сердце, то мне нравится любая музыка, иногда даже самая неожиданная. Например, в поп-музыке есть много прекрасных мелодий и песен. У меня во вкусах разноплановость, но все же приверженец стиля авторской песни, шансона, в котором и сам пишу свои песни.

– Почему вы неактивно ведёте социальные сети?

– Не уверен, что мне нужно быть активным в соцсетях. Я вообще человек старой формации. Каждый человек выбирает для себя своё время. Я живу в 1979 году, у меня даже долгое время был кнопочный телефон. Да, есть смартфон, но это вынужденная мера для того, чтобы быть в курсе событий и новостей, вести инстаграм, но я не противник этого. Может моя природная скромность и застенчивость не позволяет активно вести его. Я выставляю новые песни, предстоящие концерты, фотосессии, новые проекты, но изо дня в день не вижу смысла.

– Для многих людей творчество — хобби. Вы же зарабатываете творчеством на жизнь. Тогда что для вас хобби?

– Я бы так не сказал. У меня всё сошлось, скорее всего, к счастью, что всю жизнь занимаюсь творчеством и всю жизнь этим зарабатываю деньги ради своей семьи, близких и родных людей.

– В чем ваша идея о счастье?

– Идея о счастье есть в моей песне: счастье – это когда твои близкие люди, которых ты любишь, ради которых ты живешь – живы и здоровы, и чтобы они не болели и были всегда рядом с тобой, все!

Текст и фото предоставлены агентством GET PR для АртМосковии

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