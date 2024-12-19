Мария Михалкова-Кончаловская ищет сестру в детективном сериале «Маски»

Телеканал ТВ-3 рассказал о премьере мини-сериала «Маски» – детективного триллера с Марией Михалковой-Кончаловской и Давидом Колчиным в главных ролях. Сериал рассказывает историю девушки, которая много лет назад потеряла сестру, но внезапно получила надежду ее найти.

По сюжету семь лет назад у Ольги исчезла старшая сестра Вика. Последней девушку видели ее друзья, с которыми они вместе отдыхали в загородном пансионате. Среди них был и Михаил, теперь он муж Ольги и считает долгом тщательно оберегать ее от травмирующих воспоминаний о сестре. Но внезапно всем участникам той роковой встречи приходит приглашение вновь собраться за городом. Теперь им не удастся спрятаться от прошлого и скрыть правду – под подозрением каждый.

Роль Ольги исполнила Мария Михалкова-Кончаловская, ее мужа Михаила сыграл Давид Колчин. Образ пропавшей Вики воплотила Софья Володчинская, а роли ее друзей достались Юлии Джулай, Артему Цуканову, Александру Федорову и Евгении Ивашовой.

«По атмосфере «Маски» напоминают мне ранние работы Йоргоса Лантимоса. Например, в «Убийстве священного оленя» персонажи загнаны в одно помещение, замкнутое пространство, и создается ощущение, что в мире есть только они. Для моей героини это история очень жесткого, резкого взросления и выхода из позиции жертвы. Но правильным ли был ее финальный выбор – остается за кадром», – говорит актриса Мария Михалкова-Кончаловская.