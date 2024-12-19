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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Мария Михалкова-Кончаловская ищет сестру в детективном сериале «Маски»

editor
By editor
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Мария Михалкова-Кончаловская
Мария Михалкова-Кончаловская. Фото © пресс-служба ТВ-3

Телеканал ТВ-3 рассказал о премьере мини-сериала «Маски» – детективного триллера с Марией Михалковой-Кончаловской и Давидом Колчиным в главных ролях. Сериал рассказывает историю девушки, которая много лет назад потеряла сестру, но внезапно получила надежду ее найти.

По сюжету семь лет назад у Ольги исчезла старшая сестра Вика. Последней девушку видели ее друзья, с которыми они вместе отдыхали в загородном пансионате. Среди них был и Михаил, теперь он муж Ольги и считает долгом тщательно оберегать ее от травмирующих воспоминаний о сестре. Но внезапно всем участникам той роковой встречи приходит приглашение вновь собраться за городом. Теперь им не удастся спрятаться от прошлого и скрыть правду – под подозрением каждый.

Роль Ольги исполнила Мария Михалкова-Кончаловская, ее мужа Михаила сыграл Давид Колчин. Образ пропавшей Вики воплотила Софья Володчинская, а роли ее друзей достались Юлии Джулай, Артему Цуканову, Александру Федорову и Евгении Ивашовой.

«По атмосфере «Маски» напоминают мне ранние работы Йоргоса Лантимоса. Например, в «Убийстве священного оленя» персонажи загнаны в одно помещение, замкнутое пространство, и создается ощущение, что в мире есть только они. Для моей героини это история очень жесткого, резкого взросления и выхода из позиции жертвы. Но правильным ли был ее финальный выбор – остается за кадром», – говорит актриса Мария Михалкова-Кончаловская.

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