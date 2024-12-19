Статовали съемки фантастического сериала «Резервация»

Онлайн-кинотеатр KION, продакшн Team Films при участии телеканала РЕН ТВ сообщают о начале съемок сериала «Резервация» — первая экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности». Главные роли в проекте играют Денис Шведов, Филипп Янковский и Екатерина Волкова, а также Николай Шрайбер, Полина Гухман, Алексей Розин, Валерия Астапова, Ольга Макеева, Сергей Барковский, Юрий Насонов. Режиссер проекта – Алексей Андрианов. Мультижанровый сериал, затрагивающий множество социальных и философских проблем: от противостояния человека и системы до вопросов выбора и морали, жизни и смерти. Телевизионная премьера сериала состоится на телеканале РЕН ТВ.

Бывший полицейский Сергей возвращается домой — но дома больше нет. Родной район, отрезанный от внешнего мира загадочной аномалией, теперь называют резервацией. В резервации нет ни связи, ни привычных правил, а любая попытка выйти за её пределы заканчивается смертью.

В надежде раскрыть тайну аномалии и вытащить родных из ловушки, Сергей пробирается на закрытую территорию. Но только ли аномалия стоит у него на пути?

Денис Шведов, актер:

«Меня всю жизнь привлекали в кино не бытовые истории, а какие-то странные, сверхъестественные, потусторонние, где нужно преодолеть нечто необычное. Это подстегивает фантазию, всегда интересней работать. Мне и как зрителю нравятся подобные сюжеты и жанры, поэтому, когда пришёл сценарий, дело оставалось за малым — пройти пробы. Я очень рад, что я в команде».

Екатерина Волкова, актриса:

«Сценарий показался мне очень интересным, и я давно хотела поработать с Алексеем Андриановым, всё разводила судьба, но, наконец, сошлись! Моя героиня — врач. Я часто играю врачей, но в этот раз роль особенная… Героиня проживает метания между чувством и разумом, спасением и чувством вины… Сложное и неоднозначное всегда интересно играть».

Теймур Джафаров, продюсер, генеральный директор Team Films:

«Резервация» — проект невероятно сложный. Сложность в том, что в этом жанре в нашей стране крайне мало проектов, и, соответственно, мало специалистов, которые умеют с ним работать. Кто-то называет этот жанр антиутопией, кто-то — сай-фаем, а кто-то проводит параллели с произведениями Стивена Кинга. Наш проект тоже затрагивает все области по касательной. Эта работа особенно интересна тем, что несмотря на опыт нашей команды, мы все учимся чему-то новому. Работая над проектом, мы снова ощущаем себя студентами с сомнениями вроде: «А так ли это правильно?», «А получится ли?». Именно из таких сомнений рождается нечто особенное».

Илья Бурец, ​​креативный директор онлайн-кинотеатра KION:

«»Резервация» — это проект, который вобрал в себя множество жанров. Книжный первоисточник написан как антиутопия, а затем сценаристы, при участии самого Станислава Гимадеева, автора книги, переработали литературный материал в сценарий с элементами триллера, драмы и детектива. Кроме кропотливого выбора актеров, команда много времени уделила поиску оператора с уникальным художественным видением, чтобы сконструировать особый мир сериала и особую визуальную эстетику. Все это — рецепт нового зрительского хита».

Максим Филатов, директор по производству онлайн-кинотеатра KION:

«Вместе с продакшном Team Films мы собрали по-настоящему звездный каст для экранизации книги Станислава Гимадеева. Сейчас, на начальном этапе съемок, мы видим, что попадание в архетипичные характеры героев получилось очень точным. А это значит, что зрители узнают в персонажах себя и подключатся к истории».

Алексей Андрианов, режиссер:

«Мне всегда нравились фильмы и книги в жанре антиутопии. Самое увлекательное в этом жанре — возможность придумать и создать свой собственный мир. Это близко к фантастике, поэтому работать с ним очень интересно. Ещё до моего прихода на проект, когда писали сценарную заявку, Дениса Шведова представляли в роли главного героя — персонаж создавался практически под него. А когда Денис пришёл на пробы, он показал такие сильные результаты, что сразу стало понятно: это наш герой».