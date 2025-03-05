Мария Недодаева. «Путешествие Эмили в городок ёлочных игрушек»

В одном маленьком городке, в небольшом двухэтажном доме жила маленькая девочка семи лет по имени Эмили. Она очень любила праздники, а именно Рождество!

В канун этого замечательного праздника Эмили и её семья начали украшать дом. Первым делом надо было развесить гирлянду в гостиной. Папа принёс её из кладовки, но она была вся перепутана! «Ууу… тут дел на час! Не меньше!»,- сказала мама. И они все дружно принялись за работу. Довольно не скоро семья закончила это дело! Но зато, как красиво! Если выключить свет, то казалось что гирлянда – это крохотные светлячки, которые зажгли свои «фонарики».

Дальше семья принялась к мелочам: они повесели еловый венок на входную дверь, украсили окна, на стол положили новую чистую скатерть, постелили мягкие и тёплые пледы на диваны.

И вот осталось самое главное! То, чего Эмили так долго ждала. Украсить праздничную ёлку!

Мама принесла ёлочные шары, папа мишуру, а Эмили, в предвкушении, ждала пока они поставят коробки с игрушками на пол, и можно будет начинать украшать.

Эмили была не высокой, поэтому она могла вешать украшения только снизу, но ей было неважно, куда и как вешать. Она просто хотела помочь родителям и сделать ёлку красивее.

Наконец они закончили! В темноте ёлка сияла так красиво, что хотелось любоваться ей вечно!

«Эмили, пора спать!» — сказала мама. «Можно я ещё чуть-чуть полюбуюсь ёлочкой?» — спросила Эмили.

«Нет, уже поздно! Быстренько в кровать», — ответила мама. И Эмили вместе с мамой поднялась на верх. Она легла в постель и укрылась пушистым пледом. Мама поцеловала дочку, выключила свет, оставив включённым только ночник, и ушла в спальню.

Эмили совсем не хотела спать, она хотела сидя рядом с ёлкой полюбоваться ею. И вскоре она придумала план побега на первый этаж, там ,где и стояла ёлка. Она подождала пока родители уснут, после чего очень тихо на цыпочках спустилась на первый этаж. Она медленно подошла к ёлке и села рядом с ней. Ёлка была так прекрасна, что Эмили не могла оторвать взгляд. Она сидела, сидела, и вдруг заметила какое то шевеление в ветках ёлки. Настороженная Эмили медленно подошла поближе и увидела маленького в красном костюмчике и зелёных сапожках эльфа. Она тихим и испуганным голосом спросила: «Кто ты и что тут делаешь?».

«Я Эльф Мартин. Я пришёл из волшебного городка ёлочных игрушек, чтобы посмотреть как вы украсили вашу прекрасную ёлочку»,- ответил Эльф. «Вот это да! А я и не знала что существует такой городок!» — удивилась Эмили.

«Ёщё как существует! Хочешь, пойти вместе со мной?» — сказал Эльф.

«Конечно хочу, но как?».

«Для начала тебе нужно уменьшиться»,- сказал Мартин и протянул Эмили маленькое колечко. Она коснулась его и в тот же миг уменьшилась, стала не больше напёрстка.

«А как же нам попасть в этот ваш городок?» — поинтересовалась Эмили.

«Смотри!» — сказал Мартин и указал на ёлочный шар висящий перед ними. На нём был портал! Ребята подошли и вместе за руки прыгнули в него. И в этот же момент они оказались в городке о котором и говорил эльф.

В городке было довольно спокойно. Все занимались своими делами: кто-то кормил оленей в загоне, кто-то нёс со склада готовые ёлочные игрушки и грузил их в машину, кто-то чистил дорожки от снега, а кто-то просто прогуливаясь шёл по улице. Сам городок был очень красивый. На домах висели гирлянды, в середине площади стояла огромная ёлка украшенная конфетами.

«Слушай, а хочешь я покажу тебе наши заводы на которых мы производим ёлочные украшения?» — предложил Мартин.

«С удовольствием!» — воскликнула Эмили и они вместе пошли на первый завод – завод ёлочных шаров.

Придя на фабрику, Эмили разинув рот стояла в полном шоке, потеряв дар речи. Она ещё никогда не видела такой красоты. Все занимались своими ответственными делами: мастера из горячего стекла выдували шары разных размеров, рабочие эльфы разукрашивали их, а гномы собирали уже готовые игрушки и несли их на склад. Мартин провёл Эмили небольшую «экскурсию» по заводу, после чего они отправились на следующий завод – завод фигурных ёлочных игрушек.

Войдя на фабрику, друзья увидели почти тоже самое, только вместо выдувания обычных шаров, мастера нагревали стекло и придавали ему нужную форму фигурки. И тут Эмили поинтересовалась: «Мартин, но стекло же твёрдое, как из него можно выдуть шары и вылепить фигурки?». «Сейчас всё объясню! Стекло мы делаем из песка. Его нужно положить в большую нагретую печь и подождать. Примерно через семь часов песок, после чего он превратится в густую консистенцию, из которой можно выдувать и лепить фигурки. Главное не трогать руками расплавленное стекло, оно очень горячее, его можно будет трогать когда оно застынет и снова станет твёрдым», — подробно рассказал Мартин.

«Что-то мы с тобой заговорились, побежали к следующему заводу!» — крикнул эльф и они с Эмили радостно побежали к последней и самой важной фабрике — фабрике ёлочных звёзд.

Зайдя на фабрику, Эмили увидела много-много ёлочных звёзд. И они все были разные: у одной шесть углов, а у другой пять, какая-то красная, а какая–то жёлтая. Друзья походили по фабрике и вышли на улицу.

«Эмили, пойдём быстрее, я хочу тебя кое с кем познакомить» — торопил Мартин Эмили. Он взял её за руку и потащил в сторону дворца в центре города.

«Куда мы идём?» — спрашивала всю дорогу Эмили, но Мартин не отвечал.

И вот, они подошли в воротам большого белокаменного дворца. Внутри было так прекрасно: на потолках висели роскошные люстры с драгоценными камнями, стояли толстые колонны украшенные золотыми узорами, лежала красная дорожка, а по середине стояла двухметровая ёлка. Друзья поднялись наверх и вошли в главную комнату. В этот момент Эмили закричала от радости, ведь в этой комнате сидел самый настоящий Дед Мороз!

«Привет,Эмили, рад тебя видеть!» — сказал он радостной девочке.

«Здравствуйте!» — ответила Эмили.

«Я наблюдал за тобой весь год, за твоими добрыми делами и поступками! И я бы хотел вручить тебе один подарок!» – Дед Мороз протянул Эмили небольшую коробочку. Она открыла её и увидела ёлочные игрушки, сделанные на фабриках, которые она ранее посетила с Мартином. В коробке лежали шар с рисунком оленя, фигурка балерины и ёлочная звезда.

«Спасибо большое!» — поблагодарила Эмили всех.

«Повесь эти игрушки на ёлку и они будут напоминать тебе о твоём путешествии» — сказал Дед Мороз и стукнув посохом открыл портал. Друзья вошли в него и очутились дома. Мартин помог Эмили повесить подаренные игрушки на ёлку, после чего они попрощались. Мартин вернулся в свой городок, а Эмили пошла спать.

А подаренные игрушки висели теперь каждый год на ёлке, напоминая Эмили о её волшебном и загадочном путешествии.

Мария НЕДОДАЕВА, 12 лет. Россия, г. Таганрог. МАО СОШ № 37, преподаватель Е.В. Карпенко. Публикуется с согласия Т.А. Недодаевой.

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