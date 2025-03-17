Чайковская Владлена. «Ловец снов»

В ту полярную ночь, которая окутывала землю своим таинственным покрывалом, а северное сияние увлекало восхитительными танцами Лада и Вета сидели на кровати и рассказывали друг другу о своих самых заветных мечтах.

Ловец снов висел над кроватью, и сёстры увидели, как он засиял ярким светом. Вдруг их комната наполнилась мягким туманом, и они оказались в красивом лесу, полном цветущих деревьев и поющих птиц. Воздух был наполнен сладким ароматом цветов, а солнечные лучи пробивались сквозь листву.

Они пошли по тропинке и вскоре встретили мудрую сову, которая сидела на ветке старого дуба.

– Здравствуй, мудрая сова. – поздоровались девочки. – Мы ищем приключения. Не знаешь ли ты, где нам их найти?

Сова прищурила свои большие глаза и ответила:

– Я могу помочь вам. В этом лесу есть заброшенный замок, который охраняет призрак. Он не может покинуть его до тех пор, пока не будет найдено три волшебных предмета и говорящий кот не произнесёт заклинание.

Лада и Вета были в предвкушении приключений, которые их ждали и следуя указаниям совы, направились к замку. Когда они подошли к его воротам, старые двери скрипнули, открываясь перед ними. Замок выглядел величественно, но очень мрачно. Стены были покрыты мхом, а окна украшала паутина. Внутри было темно и холодно.

В этот момент ловец снов засиял ярким светом, освещая путь. Девочки пошли по длинному коридору и нашли огромный зал с высокими потолками. На стенах висели картины, изображающие людей в старинных нарядах. А рядом с картинами они увидели призрака, который грустно смотрел в окно.

– Кто вы и зачем решили побеспокоить меня? – грозно спросил призрак.

– Мы сёстры Лада и Вета. Пришли помочь тебе! – ответила Вета.

Призрак рассказал им, что когда-то он был принцем и жил в замке. Но из-за коварства и зависти его старших братьев был заколдован и стал призраком. Чтобы освободиться и обрести покой, ему нужно было найти три волшебных предмета.

Первый предмет – это цветок с золотыми лепестками, который растёт на вершине горы. Второй – слезы радости, которые можно собрать только от тех, кто искренне смеётся. И третий – звезда, упавшая с неба.

Лада и Вета узнав о первом волшебном предмете, который им нужно было найти сразу же решили отправиться в путь. Мудрая сова указала им направление:

– Вам нужно подняться на вершину горы, которая возвышается над лесом. Этот путь не лёгок, но ваша смелость и дружба помогут вам преодолеть все преграды.

Когда сёстры подошли к подножию горы, перед ними открылась величественная картина: гора была покрыта густым лесом, а на вершине виднелись облака. Девочки начали подниматься по тропинке, которая извивалась между деревьев. Сначала

путь был лёгким, но вскоре он стал крутым и каменистым. Это было непросто, но они поддерживали друг друга и вскоре встретили весёлых белок, которые прыгали с ветки на ветку. Белки заметили их и остановились.

– Куда вы так спешите? – спросила одна из белок.

– Мы ищем цветок с золотыми лепестками, который растёт на вершине горы. – ответила Вета.

– О, это очень редкий цветок! – сказала другая белка. – Но мы можем помочь вам. Вам нужно, чтобы лес начал смеяться и тогда вам откроется короткий путь.

Лада и Вета переглянулись и решили попробовать. Они начали рассказывать шутки, смешные истории из жизни, петь песни и танцевать. Лес наполнился звуками смеха, деревья зашевелились и перед взглядом сестёр открылась узкая тропинка к вершине горы. Девочки поблагодарили белок за помощь и двинулись вперёд.

Когда они почти достигли вершины, внезапно начался дождь. Ветер дул так сильно, что казалось, вот-вот сбросит их вниз. Лада и Вета держались за руки и шагали осторожно.

– Мы справимся. – уверяла Лада.

– Мы почти у цели. – поддержала сестру Вета.

Девочки укрылись под большим камнем и решили немного отдохнуть. Когда дождь прекратился, Лада и Вета продолжили восхождение. Наконец, они достигли вершины горы. Перед ними открылся великолепный вид: под ними раскинулся лес, а вдали виднелось искрящееся озеро и облака висели так низко над головой, что можно было коснуться их кончиками пальцев. На самом пике горы они увидели цветок с золотыми лепестками. Он сиял на солнце, словно маленькое солнце среди зелени. Девочки замерли от восторга.

– Мы нашли его! – радостно закричала Лада.

Сёстры осторожно подошли к цветку и стали любоваться его красотой. Вета аккуратно сорвала цветок, чтобы не повредить его.

Собравшись с духом и полные радости от успешного поиска, Лада и Вета начали спускаться с горы. Теперь у них был первый волшебный предмет для освобождения призрака замка.

Когда девочки вернулись к замку мудрая сова подсказала им, что второй волшебный предмет – слёзы радости можно получить на сказочном базаре. Глаза сестёр загорелись от восторга, узнав куда им предстоит отправиться. На базаре продавались удивительные вещи: зелья счастья, волшебные камни, говорящие игрушки и даже летающие ковры. Но среди всего этого великолепия они искали только одно – слёзы радости.

Лада и Вета подошли к палатке с загадочными зеркалами. Там они встретили прекрасную фею: её длинные волосы сверкали как звёзды, а глаза – светились добротой.

– Здравствуйте, дорогие девочки! – сказала фея с улыбкой. – Что привело вас на сказочный базар?

– Мы ищем слёзы радости. – воскликнула Лада. – С их помощью мы хотим расколдовать призрака заброшенного замка.

Фея предложила сёстрам посмотреть в зеркало и произнесла:

– Чтобы получить слёзы радости, вам нужно вспомнить моменты, когда вы были по-настоящему счастливы.

Лада и Вета посмотрели в зеркало и увидели, как вечерами всей семьёй собирались у камина и слушали бабушкины сказки; как сидя на кровати перед сном делились друг с другом заветными мечтами; как благодаря волшебному подарку – ловцу снов смогли путешествовать по сновидениям. Они вспомнили, как помогали друг другу в трудные времена и как были рядом в моменты счастья. Их сердца наполнились теплом, а из глаз потекли слёзы радости.

– Вы нашли их! Эти воспоминания наполняют душу светом и радостью. Они напоминают о том, как важно беречь дружбу, ценить семейные моменты и верить в магию вокруг нас. – сказала фея.

Девочки аккуратно собрали слёзы радости в небольшой сосуд, поблагодарили фею и пообещали, что никогда не забудут этой встречи.

На обратном пути к замку сёстры ещё долго обсуждали то, что произошло с ними на базаре и не сразу заметили пушистого кота, который решил им помочь. Кот обожал авантюры, и каждый день придумывал себе новые квесты. В его мире не было места скуке – только загадки, поиски и неожиданные повороты событий.

– Добрый день! Я кот Батон, – представился кот, потянувшись и прищурив глаза. – Я хочу присоединиться к вашим приключениям.

Лада и Вета удивлённо переглянулись.

– Мы ищем волшебные предметы, которые помогут расколдовать призрака, – сказала Лада, немного смущаясь.

– Ах, призрак… – задумчиво произнёс кот. – Он был заколдован много лет назад. Но у меня есть заклинание, которое может помочь.

– Это просто отлично! – вместе закричали сёстры. – Тогда отправляйся в заброшенный замок и жди нас там, а мы найдём третий волшебный предмет, и все вместе расколдуем призрака.

Лада и Вета были полны решимости найти третий предмет – звезду, упавшую с неба. Мудрая сова подсказала им, что звезда хранится в ките, который плавает в океане. Девочки отправились на поиски последнего волшебного предмета. Они нашли на берегу лодку и поплыли по бескрайним водам океана. Ветер играл с их волосами, а волны поднимали лодку высоко над водой.

Вдруг их лодку стало сильно раскачивать. Но сёстры не испугались: они вспомнили о ловце снов и использовали его силу, чтобы успокоить ветер. Шторм стих, и они увидели огромную фигуру в воде, которая сверкала как драгоценный камень. Лада и Вета были поражены его красотой и величием.

– Здравствуй, кит! – крикнули девочки. – Мы ищем звезду, упавшую с неба.

Кит печально ответил:

– Привет, маленькие искательницы приключений! Я храню звезду в своём сердце и её свет согревает мою душу. Но отдам я её только тому, кто освободить меня от печали и найдёт жемчужину надежды на дне океана.

Сёстры согласились помочь киту и направились к коралловым рифам. Там они встретили старую черепаху, которая охраняла жемчужину надежды.

– Чтобы получить её, вам нужно ответить на мою загадку: «Его выбрасывают, когда он нужен, а поднимают, когда не нужен. Что это?»

Лада и Вета задумались. После долгих размышлений Лада произнесла:

– Это якорь.

– Вы ответили правильно. – улыбаясь сказала черепаха и передала им жемчужину надежды.

Девочки поблагодарили её и вернулись с жемчужиной в руках к киту. Кит открыл своё сердце, и сёстры положили жемчужину надежды внутрь. В этот момент его сердце наполнилось ярким светом надежды, и звезда начала медленно покидать его грудь.

– Спасибо вам! – произнёс кит с благодарностью. – Теперь я счастлив.

Вернувшись в замок, Лада и Вета собрали все три волшебных предмета: цветок с золотыми лепестками, слёзы радости и звезду из сердца кита. Они подошли к призраку и сказали:

– Мы нашли все три предмета. Теперь мы можем снять заклятье.

Кот Батон произнёс заклинание. Над головой призрака засияла звезда, и принц появился перед ними в облаке света.

– Вы сняли с меня заклятье и теперь я свободен. – произнёс принц с улыбкой. – Берегите друг друга!

Свет окутал его, и он исчез, оставив после себя только ощущения радости и счастья. В этот момент замок преобразился: стены засияли яркими красками, а окна наполнились солнечным светом.

Лада и Вета обменялись взглядами, понимая, что благодаря пушистому коту, их дружбе и смелости они освободили доброго призрака-принца.

Сёстры вернулись домой через ловца снов. Они проснулись в своей комнате и поняли, что это было не просто сновидение, а настоящее приключение. Ловец снов больше не светился, но они знали, что могут вернуться в волшебные миры снова.

С тех пор каждую ночь девочки использовали ловец снов для новых путешествий. А волшебный ловец снов всегда напоминал им о том, что чудеса происходят тогда, когда мы верим в себя и друг друга.

Владлена ЧАЙКОВСКАЯ, 10 лет. Россия, г. Мурманск. МБОУ «Прогимназия № 40» г. Мурманска. Преподаватель Д.А. Бусалаева. Публикуется с согласия К.А. Чайковской.

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