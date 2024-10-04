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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Мария Зайцева написала неожиданное и пронзительное признание в любви

editor
By editor
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мария зайцева

В творчестве каждого артиста есть особые песни, которым требуется время, чтобы увидеть свет. «Моя земля» Марии Зайцевой ждала своего часа и смогла в полной мере получить своё глубокое и философское воплощение во время путешествия певицы в Исландию.

Для каждого из нас Земля – это центр притяжения, начало пути и его удивительное продолжение. Это наша главная ценность, источник вдохновения, радостей и печали. Сегодня очень важно, чтобы каждый понимал, что все мы живём на одной планете, что земля может давать нам силу, а может отнимать её.

«Моя Земля» – это разговор о самом главном, то, что касается каждого. Волшебный голос Марии Зайцевой делает эту историю особенной до мурашек для каждого, кто её услышит и увидит.

«Музыку я написала довольно быстро – два года назад – мне всегда легче выражать свои чувства в музыке, чем в словах. Текст песни мы создали в соавторстве с Сашей Даль, финальная его версия появилась буквально перед записью вокала. «Моя Земля» прожила некий период рождения, созревания, увядания и снова рождения – как и всё живое на нашей Земле», – поделилась Мария Зайцева.

Летом 2024 осуществилась мечта Марии Зайцевой – путешествие в Исландию. Необыкновенный тур организовали режиссёр и оператор Наталья Максимова и известный фотограф, знаток Исландии Дарья Булавина – с ними Маша уже была в ЮАР, где девушки сняли видео на её песню «Я обниму тебя голосом». Когда в путешествии в Исландию предложили снять клип, картинка песни «Моя Земля» сложилась.

Исландия – это отдельная планета, где создаётся полное ощущение, что ты на нетронутой Земле, где есть как места полные жизни, так и её лишённые – застывшие во льдах. Съёмки видео стали самыми удивительными в плане визуала для Марии Зайцевой.

«Эта песня и клип о том, что все мы жители одной необычайно красивой, единой планеты Земля, на которой из века в век все было, есть и будет циклично. Земля дает каждому силы пройти свой путь. У всего есть начало, движение, путь и конец. О том, что увядание не есть плохо, это всего лишь завершение определенно цикла. После увядания всегда будет новое рождение, так устроена наша жизнь, наша планета, наша Земля», – рассказала режиссер и оператор клипа «Моя Земля» Наталья Максимова.

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