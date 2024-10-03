Премьера видео Гимна дружбы России и Китая ко дню 75-летия установления дипломатических отношений России и Китая

Специально к 75-летию основания КНР и празднованию 75-летия установления дипломатических отношений России и Китая команда Комитета креативных индустрий Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) подготовила премьеру видео на Гимн дружбы России и Китая.

Слова Гимна принадлежат руководителю МНП «СНГ+МИР», «СНГ+КИТАЙ» Анастасии Павловой, музыку написала общественный деятель Екатерина Андреас и юный автор проекта КИТАРАМА, победитель конкурса «Я и КИТАЙ» Александр Чащин. Над китайской версией Гимна работала эксперт по российско-китайскому сотрудничеству Анастасия Плотникова и преподаватель МГЛУ Юй Чанлинь.

Гимн приурочен к перекрестным годам культуры РФ и КНР, а также к 75-летию установления дипломатических отношений двух стран, и ранее был представлен в рамках Официальных мероприятий, посвященных празднованию Китайского нового года на сцене перед Правительством Москвы, в рамках Торжественного шествия на ВДНХ в Китайский новый год, а также в Общественной палате РФ, в рамках концерта ко Дню китайского языка в ООН в Москве и др.

«Несмотря на то, что РАСПП — союз промышленников и предпринимателей, мы активно поддерживаем деятельность Комитета креативных индустрий, поскольку культурное взаимодействие — значительная часть тех прочных отношений, которые связывают нас с КНР», — говорит председатель РАСПП Виталий Манкевич.

«Создание и исполнение «Гимна дружбы России и Китая» является знаком укрепления отношений между двумя странами на глобальном уровне. Слова и музыка гимна усиливают символическое значение дружбы, представляя обе страны как силу, показывают прекрасные отношения, разнообразия и красоту. Рука в руке, Россия и Китай представляют собой единство, которое может служить примером другим странам. С точки зрения дипломатии на глобальном уровне, создание гимна подчеркивает стремление России и Китая к укреплению своих отношений, поддерживая образ их единства и сотрудничества. Это может способствовать улучшению взаимопонимания между двумя странами и укреплению их партнерства в различных областях, включая политическую, экономическую и культурную сферы», – рассказал полномочный представитель журнала «Россия и Китай» Владимир Аникович.

Слова Гимна дружбы России и Китая:

俄罗斯和中国

Россия и Китай!

唱响我们的友谊之歌

Гимн Дружбы нашей исполняй!

手牵着手，肩并着肩

Рука в руке — стена к стене.

我们在一起，我们是朋友

Мы вместе! Мы — друзья!

中俄团结就是力量

Китай–Россия — это сила

延续着世纪的光辉友谊

Прекрасной дружбы на века.

我们文化不同，我们都很伟大

Мы разные и мы красивы.

我们在一起，我们是朋友

Мы вместе! Мы — друзья!

让孩子们手牵手

Пусть дети за руки возьмутся,

大家围在一起歌唱

Семьи за столом поют,

向中国的大熊猫报以微笑

Китайским пандам улыбнутся,

白雪是俄罗斯熊的最爱

Российским мишкам — снег-уют.

我们是火焰，我们是光芒

Мы огоньки, лучи!

我们和好朋友在一起

Когда мы с другом вместе,

使整个世界更加明亮

Светит ярче целый мир!

俄中合作越来越成功

И на пути к успеху России и Китая

一带一路，我们将你照亮

«Один пояс — один путь» мы озарим!

俄罗斯和中国

Россия и Китай!

为我们的友谊唱响赞歌

Гимн Дружбы нашей исполняй!

俄罗斯和中国

Россия и Китай!

我们是好朋友

Мы — хорошие друзья!

Международный проект по культурному взаимодействию реализован совместно совместно с Международной независимой программой «СНГ+МИР», «СНГ+КИТАЙ» под руководством Анастасии Павловой, Российско-Китайским просветительским проектом КИТАРАМА, JOYO CARBON, Калейдоскоп ТВ и рядом других партнеров по дипломатическому сотрудничеству. Среди которых: Ассоциация развития синологии, Шанхайский культурный центр «Цзяо Цзи» (официальный Партнер выставки к 100-летию Коммунистической партии Китая), Медиа-группа Артмосковия, Радио Metro 102.4 FM Санкт-Петербург, Журнал «Россия и Китай» и др.