Наталья Гордиенко выпустила клип на свой летний танцевальный хит «Телефонный звонок». Авторами песни для заслуженной артистки Республики Молдова, финалистки «Евровидения-2021», лауреата музыкальных фестивалей выступили поэт Михаил Гуцериев и композитор Максим Фадеев. Режиссёром видео стал Богдан Дараджиу.

Действие клипа происходит на морском побережье. В уютном ресторане встречаются двое молодых людей. Интрига закручивается с записки с номером телефона. Герои ничего друг о друге не знают. Кто они, зрители выяснят в конце видео.

Режиссёр поместил героев в атмосферу 60-х. Стиль Софи Лорен и Бриджит Бардо является эталоном женственности – убеждена Наталья Гордиенко. Певица считает важным сохранять традиционные ценности в эпоху стирания гендерных границ в современном обществе.

«Песней «Телефонный звонок» я хотела бы призвать всех не забывать говорить друг другу главные слова, – подчеркнула певица. – Ссоры – это суета, мелочь. Если вы услышали мой «сигнал» хотя бы на две секунды, наберите самого дорогого человека и скажите: «Я так тебя люблю и скучаю».