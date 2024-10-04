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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир музыкиНаталья Гордиенко выпустила клип на свой летний танцевальный хит «Телефонный звонок»

Наталья Гордиенко выпустила клип на свой летний танцевальный хит «Телефонный звонок»

editor
By editor
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наталья гордиенко

Наталья Гордиенко выпустила клип на свой летний танцевальный хит «Телефонный звонок». Авторами песни для заслуженной артистки Республики Молдова, финалистки «Евровидения-2021», лауреата музыкальных фестивалей выступили поэт Михаил Гуцериев и композитор Максим Фадеев. Режиссёром видео стал Богдан Дараджиу.

Действие клипа происходит на морском побережье. В уютном ресторане встречаются двое молодых людей. Интрига закручивается с записки с номером телефона. Герои ничего друг о друге не знают. Кто они, зрители выяснят в конце видео.

Режиссёр поместил героев в атмосферу 60-х. Стиль Софи Лорен и Бриджит Бардо является эталоном женственности – убеждена Наталья Гордиенко. Певица считает важным сохранять традиционные ценности в эпоху стирания гендерных границ в современном обществе.

«Песней «Телефонный звонок» я хотела бы призвать всех не забывать говорить друг другу главные слова, – подчеркнула певица. – Ссоры – это суета, мелочь. Если вы услышали мой «сигнал» хотя бы на две секунды, наберите самого дорогого человека и скажите: «Я так тебя люблю и скучаю».

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