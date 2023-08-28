MARK OVSKI перепел Ирину Аллегрову

На прошедшем концерте телеканала МУЗ ТВ, артист MARK OVSKI впервые представил публике свою версию знаменитой песни Ирины Аллегровой «Императрица». Выступление артиста шокировало, а обновленная версия песни приобрела совершенно новую жизнь в его исполнении.

В своих соцсетях MARK OVSKI опубликовал пост с благодарностью автору самой Ирине Аллегровой. Он также анонсировал предстоящий релиз ремейка «Императрицы».

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