MARK OVSKI перепел Ирину Аллегрову

0
54

На прошедшем концерте телеканала МУЗ ТВ, артист MARK OVSKI впервые представил публике свою версию знаменитой песни Ирины Аллегровой «Императрица». Выступление артиста шокировало, а обновленная версия песни приобрела совершенно новую жизнь в его исполнении.

mark ovski

В своих соцсетях MARK OVSKI опубликовал пост с благодарностью автору самой Ирине Аллегровой. Он также анонсировал предстоящий релиз ремейка «Императрицы».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статья«Московские окна»: новая выставка в Подземном музее «Зарядья»

Похожие статьиПредоставлено автором