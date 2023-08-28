OPUS UNIVERSUM: специальное время

Мы продолжаем наблюдать за событиями Летних ассамблей седьмого сезона проекта OPUS UNIVERSUM.

Екатерина Мишина и Тинхун Ляо после концерта

Летние ассамблеи открылись в Москве 6 августа монографической программой к 150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова. Основной цикл программ состоялся в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка» (Тамбовская область). Четыре программы первого концертного дня проекта в «Ивановке» составили музыкальный портрет эпохи, в которую жил и творил Сергей Рахманинов; второй день был посвящен фортепианной монографической программе-летописи из сочинений Сергея Васильевича, концертная программа продлилась четыре часа; третий день прошел в жанре концерта-променада с обращением к историческим инструментам. Специальная серия программ, последовавшая за основным циклом OPUS UNIVERSUM, была представлена в Государственном музее-заповеднике «Архангельское» (Красногорск) и Культурно-просветительском центре «Дубровицы» (Подольск). О специальных программах OPUS UNIVERSUM мы подробно рассказываем сегодня.

18 августа в Колоннаде Государственного музея-заповедника «Архангельское» в рамках первой специальной программы артисты проекта Мирослава Фльорчак (сопрано) /Польша-Россия/ и Алексей Кудряшов (фортепиано) исполнили сочинения В.А. Моцарта, Ф. Шопена, Э. Грига, П. Чайковского для голоса и фортепиано и для фортепиано соло. Изысканная аристократическая красота этой программы и драматическая насыщенность следующей за ней романтической исповеди, воплощенной 25 августа в «Архангельском» Екатериной Мишиной (сопрано) и Тинхуном Ляо (фортепиано) /Китай/ - «лед и пламень» специального цикла седьмого сезона. С искусством Мирославы Фльорчак аудитория концертов в Колоннаде знакома хорошо; с мастерством Екатерины посетители «Архангельского» знакомились впервые. В исполнении Екатерины и Тинхуна в тот вечер звучали вокальные и фортепианные сочинения С.В. Рахманинова. После концерта Екатерина поделилась впечатлениями от первой встречи с «Архангельским» и слушателями концерта в Колоннаде:

Екатерина МИШИНА: Первое, что мне понравилось - это, конечно же, сама территория с ее необыкновенной природой и многочисленными строениями. Какое же было мое удивление, когда я увидела зал Колоннады! Неповторимая красота интерьера и просто уникальная акустика! Я получила истинное наслаждение от пения именно там, не говоря уже о публике, которая приняла нас с большой любовью! Благодаря ей мы творили чудеса и чувствовали огромную поддержку. Надеюсь вернуться в это замечательное место!

26 и 27 августа артисты OPUS UNIVERSUM провели в Культурно-просветительском центре «Дубровицы».

26 августа в Малом зале центра в исполнении Елены Корженевич (скрипка) и Елены Тарасовой (фортепиано) прозвучали сочинения Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, Э. Грига, которые входили в камерный репертуар С.В. Рахманинова и были записаны Сергеем Васильевичем в дуэте с Фрицем Крейслером в марте, сентябре и декабре 1928 года. Исполнение этих опусов в «Дубровицах» было приурочено как к юбилейным торжествам по случаю 150-летия со дня рождения С. Рахманинова, так и к юбилею создания аудиозаписей этих сочинений Рахманиновым и Крейслером, интерпретации которых были зафиксированы для музыкальной истории 95 лет назад.

Елена Коржененвич, КПЦ «Дубровицы», малый зал

Елена КОРЖЕНЕВИЧ: Я играла там впервые, и было любопытно встретиться с новой для себя публикой. Небольшой, но очень уютный для исполнения камерной музыки зал. Играть было очень приятно, публика слушала очень чутко, даже не было аплодисментов между частями сонат, что говорит о ее подготовленности. Принимали очень душевно. Хочется надеяться, что это первая встреча станет началом доброй традиции играть концерты в этом замечательном зале.

27 августа в Органном зале центра «Дубровицы» свою сольную программу-универсум представила Олеся Кравченко (орган). Программа Олеси «Год за годом в зеркалах эпох» охватывает музыкальное мироздание от эпохи барокко до XXI века и выстраивает параллели между сочинениями А. Вивальди, И.С. Баха и наследием современных композиторов А. Пярта, П. Васкса, Х.М. Бранда. По завершении концертной программы мы обратились к Олесе с просьбой о небольшом интервью.

– Олеся, в рамках седьмого сезона OPUS UNIVERSUM - и почти в его финале, что символично - Вы представляете философскую программу-универсум, объединяющую в своей концепции столь далекие времена. Расскажите, как возникла идея такой программы?

Олеся Кравченко, КПЦ «Дубровицы», органный зал

Олеся КРАВЧЕНКО: Меня всегда интересовала современная, актуальная музыка для органа. Я сотрудничаю с композиторами, часто прошу написать что-то для определенной программы или состава инструментов. Поэтому, так или иначе, начинаешь видеть параллели между старинной музыкой - особенно творчеством гениального И. С. Баха - и современной. Так и возникла идея этой программы, в которой сочинения для органа Васкса, Пярта, Бранда как бы сопоставляются с шедеврами Баха и Вивальди в обработке Баха.

- Мы говорим сейчас о программе «Год за годом в зеркалах эпох», в рамках которой Вы выступаете и как артист, и как рассказчик о композиторах и их наследии. Сочетание исполнительства и ведения программы – для аудитории это всегда впечатление единства, целостности концерта, но сложно ли это для артиста?

Олеся КРАВЧЕНКО: Мне очень нравится формат концертов-лекций, где я могу поделиться со слушателем как историческими фактами о композиторах или музыке, звучащей на концерте, так и своими ощущениями от того или иного произведения. Здесь я могу настроить слушателя на свою волну. Это не просто, особенно учитывая специфику моего инструмента, часто требующего максимальной концентрации внимания. Но я воспринимаю данный формат, как возможность расти и мне самой, тем более, что одна из моих специальностей - музыковедение.

- Поделитесь впечатлениями от Вашей встречи с аудиторией центра «Дубровицы».

Олеся КРАВЧЕНКО: Я уже не первый раз играю в этом прекрасном зале, но в формате сольного органного концерта-лекции - впервые. И мне очень приятно внимание, с которым публика воспринимала как мои комментарии, так и новую для них музыку - напомню, что большую часть программы составляет современная музыка. После концерта ко мне подходили люди, благодарили за концерт и формат. Я уверена, что идея просвещения в наши дни актуальна, как никогда.

Программой Олеси Кравченко завершился специальный цикл программ седьмого сезона OPUS UNIVERSUM. Теперь артисты проекта возвращаются в Москву, где 3 сентября состоится завершение Летних ассамблей 2023. Заключительная программа ассамблей седьмого сезона прозвучит 3 сентября в Екатерининском зале Большого дворца Государственного музея-заповедника «Царицыно». В программе концерта – сочинения С.В. Рахманинова и новые открытия для любителей классической музыки.

Мирослава Фльорчак и Алексей Кудряшов после концерта

Международный музыкальный проект OPUS UNIVERSUM (лат. «опус универсум» – «всеобщий труд», «всеобщее творение», «целая профессия») объединяет исполнителей, своеобразным кредо каждого из которых могла бы стать фраза актера и театрального режиссера Юозаса Мильтиниса «Не ищите в искусстве новое, ищите вечное». Обращение к вечному – и потому всегда новому – предполагает глубокий духовный поиск и смелость творческих решений; «целая профессия» является образом жизни.

Автор идеи и художественный руководитель проекта – Елена Тарасова.

Официальный сайт: www.opus-universum.com .

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