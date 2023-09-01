В Никола-Ленивце завершился фестиваль Signal 2023

C 17 по 20 августа в арт-парке Никола-Ленивец в седьмой раз прошёл ведущий музыкальный фестиваль — Signal. Пространство творческой свободы, наполненное музыкой, искусством и образовательными инициативами, вновь стало центром притяжения для многочисленного комьюнити — за 4 дня фестиваль посетило более 18 000 гостей.

7 фестивальных стейджей приняли почти 200 артистов, которые представили многообразие актуальной музыки. Среди них — знаковые имена глобальной электронной сцены и герои локальных музыкальных комьюнити.

Главная фестивальная сцена — Signal при поддержке Tinkoff — увенчанная масштабной медиа-инсталляцией HYPERDRIVE от студии Sila Sveta, встретила один из самых ожидаемых слотов Signal 2023. Здесь, под гигантскими световыми кругами, напоминающими портал в другое измерение, выступил культовый пионер чикагского хауса и изобретатель стиля эйсид — DJ Pierre.

Сцена Meadow при поддержке МТС на Акустической поляне привлекла ценителей живого звука. Пространство, концептуально оформленное мультимедийной инсталляцией-перформансом LINE от студии Radugadesign, приняло массивный блок лайвов, включая виртуоза гибридной клубной электроники из Пекина — Howie Lee, классиков русскоязычного хип-хопа — Bad Balance, дуэта Kedr Livanskiy и Flaty — Kosaya Gora, законодателей токсического даба — 4 Позиции Бруно и других.

Оформленная командой Горизонт сцена Möbius работала нон-стоп на протяжение всего фестиваля. За это время она неоднократно сменила музыкальный вектор, приняв саб-ивенты ключевых акторов клубной жизни столицы — System 108 и Mutabor. Хайлайтами стали выступление румынского диггера — Dragos Ilici и премьера коллективного лайва участников резидентской программы Signal Music Residency — работы, созданной специально к фестивалю.

Директор Всего «отчитывал» на сцене Prizma при поддержке S7 Airlines, оформленной художниками figura•fon инсталляцией Jade Giza. В окружении художественного ансамбля из светящейся пирамиды, декорированного танцпола и подсвеченной тропы, развернулись саб-ивенты Powerhouse, Oberwave, A Casa, Samovar и RNDM.

Сцена Rodnya начала свою работу в четверг с саб-ивента m_division — техно и никаких компромиссов. Эстафету принял лучший клуб Татарстана — Werk, главные действующие лица хаус-лейбла Nervmusic, а также самый долгоиграющий слот фестиваля, 24-часовой саб-ивент команды HAZE.

Новая сцена этого года — Ghosty — стала местом нетанцевальных практик. Полное погружение в звук на эмбиент-шоукейсе краснодарского лейбла Fuselab и живой терменвокс на выступлении Петра Термена.

На сцене Flower, впервые открывшейся в пространстве ландшафтного парка «Версаль» год назад, развернулся красочный бал, которым правили первые лица одухотворенных музыкальных сообществ — Odyssey и Leveldva.

Постоянную экспозицию Никола-Ленивца расширили совершенно новые арт-объекты, созданные победителями конкурса Signal Art Call. Актуальный концепт художественной программы Signal 2023 — Sentient Matter, подразумевающий взаимную поддержку и процесс совместного создания утопического мира, был раскрыт в 3 работах на стыке искусства и архитектуры.

«Живописная тропа» от Макаренкова Артура, Моренова Никиты и архитектурного сообщества «ДК» пригласила на прогулку по световой мембране, позволяющей вблизи рассмотреть территории, прежде доступные только с расстояния. «Screen» от Назарова Дария и Ишуковой Полины представил 4 световых экрана для удаленной коммуникации с помощью языка жестов. «Hello Bubble» от Антона Маскевича и компании «Медиавывеска» запустили обмен короткими сообщениями на LED-экранах, встроенных в лесной массив. Сориентироваться и найти искомое в гигантском фестивальном пространстве помогал навигационный арт-объект 2ГИС в виде природного камня, который на современный лад, через экран и QR-коды, интерпретирует фольклорный образ распутья.

Образовательная программа Signal Academy традиционно служила платформой для обмена знаниями и идеями в сфере музыки, архитектуры и медиаискусства через серию воркшопов и лекций.

На обзорной экскурсии по Никола-Ленивцу можно было изучить временные инсталляции финалистов арт-колла Signal 2023 и постоянную экспозицию, задающих узнаваемый облик крупнейшего арт-парка Европы.

Другой маршрут открыл гостям редкую возможность попасть за кулисы фестиваля и понять, как устроен свет главной сцены Signal 2023 — об этом рассказывали авторы светового проекта, участники международной студии интерактивных медиа Sila Sveta.

Moscow Music School подготовили иммерсивный перформанс «Музыка — еще одно слово» при поддержке MPC Distribution и выпускников Мастерской Брусникина. Исследовали музыку как средство объединения людей через хореографию, поэзию и декламацию.

В серии лекций — искусствовед, основатель школы творчества Ярость Фибоначчи — Александра Нова поделилась AI-инструментами, которые меняют искусство и дизайн; исследовать актуальные подходы к современной визуальной коммуникации можно было вместе с лидерами комьюнити цифровых художников и дизайнеров «Щелочь»; а также диалог о нейросетях в архитектуре устроили выпускники архитектурной школы МАРШ и основатели архитектурной студии Do buro. Среди других мероприятий — воркшоп диджея и музыковеда Анатолия Айса, рассматривающий винил как музыкальный инструмент в сэмплинге, а также интерактивная аудиовизуальная инсталляция N-IT-I от школы Contented.

Богатую экосистему Signal 2023 создают не только организаторы, но и многочисленные единомышленники фестиваля, которые вносят свою значимую лепту посредством функциональных кемпов.

В этом году можно было кастомизировать предметы гардероба и сдать вторсырье на переработку в кэмпе секонд-стора ETIKA, сделать себе бодиарт и сигналовский мэйк в зоне The Blueprint и, конечно же, попробовать Техносамовар, который заваривают уже традиционно и ни первый год.

Программа Signal Play подготовила поэтическую сцену фестиваля Ex-Play, которую хостили 12 проектов — всю субботу арт-объект «Гнездо» был площадкой для современных поэтов. Рядом развернулась полевая типография для надежной фиксации мыслей и идей под фортепианные интерлюдии Яты Шум.

Платформа современного искусства Форма провела три танцевальных перформанса, которые интегрировались в сцены фестиваля. Казанский феномен Марат Казиханов показал посвящение лесу «URman» на сцене Möbius. Петербургские «Полуночники» провели интеллектуально-эмоциональное путешествие во времени и пространстве с символичным спектаклем «LOOP». Процесс самоидентификации через бунт послужил основной для танцевального перформанса «Туберпат» компании «Bereg teens» под кураторством хореографа Ксении Бурмистровой.

Самых юных гостей фестиваля ждала специальная арт-программа Signal Kids. Вместе с мастерами и профессиональными педагогами дети от 6 лет придумали и создали костюмы, декорации, пластику и саундтрек техно-пьесы «Первый космический

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