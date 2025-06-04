В редакции «За рубежом» стартовала серия встреч с членами международной редакционной коллегии, приуроченная к 95-летию издания. Первым гостем редакции стал Марк Руссе — известный французский экономист, писатель, политический публицист, доктор экономических наук, выпускник Колумбийского университета и Гарвардской школы бизнеса. Он презентовал коллективу свою новую книгу «Наш ложный друг Америка», недавно вышедшую на русском языке в издательстве «Весь мир», и поделился видением актуальных геополитических процессов.

Марк Руссе известен не только яркими выступлениями и смелыми суждениями, но и последовательной и аргументированной критикой евроатлантизма и глобализма. Отвечая на вопрос, не боится ли он быть воспринятым как «российский агент», он подчеркнул: «Я — и хочу это особо отметить — не выступаю от имени России и не защищаю российские интересы. Я — французский патриот. Я — европейский патриот, который говорит: в интересах Франции и Европы сближаться с Россией». По его убеждению, только союз с Россией способен обеспечить для Европы баланс и новые перспективы развития, в то время как «современный Евросоюз недостаточно самостоятельный, чтобы быть независимым полюсом».

Говоря о перспективах сотрудничества, Руссе отметил: «Если бы сейчас у власти был Шарль де Голль, Франция естественным образом вошла бы в БРИКС. Но я пойду ещё дальше: для меня это неизбежно, это обязательно произойдёт. Вопрос только в том, когда и каким образом». По его мнению, судьба Европы будет определяться тем, какая из стран первой выберет курс на сближение с Россией: «Меня лично занимает лишь один вопрос — какая европейская страна первой сблизится с Россией? Думаю, это будет либо Франция, либо Германия, потому что для Германии это выгодно. У неё уже сейчас, не следует забывать, более 30% населения придерживаются пророссийских взглядов… Но и Франция, при определённой смене власти, вполне может первой пойти на сближение с Россией».

Вместе с тем, Марк Руссе отметил, что реализация этих сценариев невозможна без перемен в политическом ландшафте Европы: «Патриоты должны прийти к власти в Германии и других странах, и тогда всё произойдёт само собой. Если это будет Франция, тогда ей нужно проявить мужество, выйти из НАТО — это первое, что необходимо сделать, а затем приступить к постепенному экономическому сближению с Россией. Вот с чего стоит начать».