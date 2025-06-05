Игоря Шувалова избрали председателем попечительского совета МГАХ

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов избран главой попечительского совета Московской государственной академии хореографии (МГАХ) — признанного на мировом уровне образовательного центра в области балетного искусства. Такое решение было принято на первом заседании попечительского совета, в состав которого также вошли Олег Дерипаска, Вадим Михайлов и другие.

На заседании была утверждена стратегия развития МГАХ на ближайшие два года. Главные цели — вывести академию на новый уровень преподавания, произвести реновацию и реконструкцию зданий учебного заведения, повысить международный имидж академии, создать платформу для обучения новой плеяды звёзд российского балета.

Московская государственная академия хореографии — один из ведущих мировых образовательных центров балетного искусства, многоуровневый образовательный комплекс непрерывного обучения. МГАХ реализует программы среднего профессионального образования, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, ассистентуры-стажировки и других уровней подготовки.

Выпускников академии приглашают на работу в ведущие театры страны, такие как Государственный академический Большой театр России, Мариинский театр, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, театр «Кремлёвский балет» и многие другие.