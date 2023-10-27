Музей Победы завоевал Гран-при Х Общенационального финала Всероссийской туристкой премии «Маршрут года». В номинации «Лучший музейный маршрут» сразу две программы культурного учреждения отмечены Гран-при: «По улицам военной Москвы» и «Тайна двух мировых войн» – совместный маршрут Музея Победы и Музея современной истории России. Награждение прошло на торжественной церемонии 26 октября в Уфе.

Кроме того, маршрут Музея Победы «По законам военного времени (Москва – Ржев - Москва)» занял первое место в номинации «Лучший военно-исторический маршрут». Программа объединила экспозиции и памятные места в Москве и Тверской области, в том числе Ржевский филиал Музея Победы.

«Все туристические маршруты подготовлены Музеем Победы и Всероссийской ассоциацией патриотического туризма в рамках проекта «Навигатор Победы». В маршруты вошли знаковые исторические места, экспозиции и выставки, посвященные героическим событиям прошлого», – отметили в Музее Победы.

В ходе программ участники знакомятся с важнейшими страницами истории Великой Отечественной войны и посещают самые интересные места, квесты, мастер-классы в главном здании Музея Победы, в его филиалах в Ржеве, Красногорске и Жукове, а также в музеях-партнерах. С начала года по маршрутам «Навигатора Победы» прошли уже около 18 тысяч человек.

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