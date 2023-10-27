Что такое современное церковное искусство? Насколько сложно организовать Фестиваль, который показал бы все его разнообразие? Какие мероприятия пройдут в Московском доме художника на Кузнецком мосту и почему Фестиваль стоит посетить жителям и гостям столицы?

Об этом шла речь на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля современного церковного искусства «Видеть и слышать», которая состоялась 26 октября в медиацентре «Российской газеты».

Фестиваль проходит под эгидой Московского союза художников и станет одной из крупнейших выставок церковного искусства в современной России. Здесь можно будет погрузиться в церковную культуру, посмотреть выставку и фильмы, послушать духовную музыку и лекции, попробовать свои силы на мастерских и увидеть, как известные мастера создают шедевры церковного искусства, окунуться в полемику круглых столов и задать вопросы авторам новых книг.

Идея фестиваля зародилась в 2022 году. Тогда авторы проекта организовали в самом центре столицы в Московском доме художника на Кузнецком мосту выставку «Монументальное искусство в Церкви». Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив в этом году фестиваль смог расширить свой формат.

Генеральный директор ПФКИ Роман Карманов, отвечая на вопрос журналистов, отметил:

— За 2,5 года Президентский фонд культурных инициатив поддержал более 100 проектов, посвященных православной культуре. Такие проекты помогают людям пропустить через себя всю красоту церковного мира, погрузиться в атмосферу, понять и прийти к вере. Важно, что программа — а это более 100 мероприятий — продумана не только для взрослых, но для детей и подростков. Помимо художников и скульпторов, к созданию программы привлечены и молодые композиторы, их музыка будет представлена наравне с церковной классикой.

Генеральный продюсер фестиваля «Видеть и слышать», художник, иконописец, руководитель мастерской «Царьград» Дмитрий Трофимов подчеркнул, что гости фестиваля увидят, как развивается церковное искусство за последние 30 лет:

— В выставке участвуют художники трех поколений: поколение, которое начинало работать в храмах в конце восьмидесятых — начале девяностых годов, которые перенимали каноны русского церковного искусства, его традиции. Наше поколение конца девяностых — начала двухтысячных годов воспитывалось на открытых источниках: мы можем посещать Константинополь, видеть мозаики святой Софии, греческие храмы, храмы Каппадокии, древние храмы Египта. Третье поколение — это те иконописцы, которые сейчас учатся в профессиональных церковных учебных заведениях.

Евгений Максимов — народный художник Российской Федерации, вице-президент и член президиума Российской академии художеств рассказал о мастер-классе, который он проведет для гостей Фестиваля:

— Неподготовленные зрители с огромным интересом относятся к таким мероприятиям. Представьте себе: сидите вы, стоит мольберт, и художник начинает рисовать. Важно рисовать то, что понятно людям. Когда я рисую Богородицу, то все зрители понимают, что это Она, и начинают оценивать, как художник интерпретирует Образ, что с ним происходит во время работы. У меня есть такой опыт, я проводил мастер-классы в Крыму, на Урале, в Сибири, в Санкт-Петербурге, и везде люди приходят, им интересно, они с большим вниманием смотрят, задают вопросы.

Руководитель Ансамбля старинной музыки Ex Libris Даниил Саяпин рассказал о духовной музыке, которая прозвучит в дни Фестиваля и программе, которую представит его коллектив:

— Есть девятитомное издание истории русской музыки, где 8 томов, со 2 по 9, посвящены музыке XVIII-XIX веков, и только 1 — первый том — посвящен музыке XI-XVII веков. Это говорит о степени известности музыки, которую мы исполняем. Наш коллектив — это своего рода лаборатория, мы занимаемся поиском музыкальных памятников, расшифровкой, публикацией и исполнением. И на фестивале мы будем предлагать прежде всего уникальную русскую музыку XVII века.

Руководитель научно-просветительского направления и экскурсионного отдела Фестиваля Елена Константинова рассказала о программе фестиваля, обратив внимание, что она будет интересна не только взрослым и детям, но и подросткам:

— По своему опыту скажу, что именно подростки чрезвычайно интересуются вопросами христианского искусства. Главное им это все преподнести, показать, как образы христианского искусства отвечают на главные вопросы: что есть человек и его изображение в иконе, Кто есть Бог и как Он изображается. Экскурсоводы, которые работают на проекте, имеют большой опыт взаимодействия и с маленькими детьми, и со взрослыми, и с подростками.



Директор фестиваля, кандидат политических наук, директор АНО «Центр содействия церковному искусству» Тамара Дайн обратила внимание журналистов на то, что в фестивале в этом году впервые принимают участие художники из ДНР, ЛНР и Республики Крым:

— «Да будут все едино!» — такова основная тема нашего Фестиваля, который завершится в День народного единства. Мы хотим объединить на одной площадке всех людей, которым интересно церковное искусство. Если говорить о масштабе, то в прошлом году за неделю проведения выставки «Монументальное искусство в Церкви» ее посетили более 10 тысяч человек. В этом году мероприятия проходят в оффлайн и онлайн форматах, и мы надеемся, что число участников будет расти кратно.

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля (Михаил Еремин).

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