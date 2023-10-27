25 октября был утвержден состав жюри всероссийского конкурса литературных работ людей с нарушением зрения имени Эдуарда Асадова, который возглавил народный артист Российской Федерации Сергей Витальевич Безруков. В состав жюри вошли представители министерств, а также известные писатели и деятели культуры. В ноябре текущего года они определят финалистов Конкурса, которые получат главный приз - Брайлевские дисплеи и обладателей специальных призов от партнеров.

Конкурс проходит при поддержке Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Соорганизаторами литературного конкурса выступают Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» и Министерство труда и социальной защиты РФ, при участии Министерства культуры РФ.

Прием литературных работ стартовал 25 июля и закончился 15 октября. За три месяца на конкурс поступили 172 заявки из более чем 80 городов России – от Калининграда до Владивостока. Романы, повести, сборники стихотворений, пьесы, эссе, очерки – работы конкурсантов выполнены в самых разных жанрах. В этом году участники могли также писать и на свободные темы, но самым популярным сюжетом осталась Родина.

Оценят произведения известные деятели культуры, среди которых: народная артистка России Диана Гурцкая, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, заместитель министра труда и социальной защиты населения РФ Алексей Вовченко, ответственный секретарь Совета при Правительстве РФ Елена Васильева, заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, директор фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан, редактор журнала «Наша жизнь» Всероссийского общества слепых Владимир Бухтияров, преподаватель кафедры романских языков МГИМО, внучка знаменитого советского поэта и прозаика Кристина Асадова и другие.

Награждение победителей второго всероссийского конкурса литературных работ людей с нарушением зрения имени Эдуарда Асадова запланировано в Доме Правительства с участием заместителя Председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой. Мероприятие будет приурочено к Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря.

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