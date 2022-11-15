Мастер-класс Сергея Женовача. Подробный разговор о театре и профессии режиссера в формате диалога

Встреча пройдет в рамках образовательной программы «Мастерская» VI Фестиваля «Уроки режиссуры» Биеннале театрального искусства 16 ноября 2022 г. в 16:00 в Доме-музее К.С. Станиславского.

Сергей Васильевич Женовач окончил режиссерский факультет Краснодарского института Культуры в 1979 году, в 1988-м – ГИТИС (мастерская П.Н. Фоменко). Вскоре стал преподавать. С 2001 года по сегодняшний день является художественным руководителем актерско-режиссерской мастерской в ГИТИСе, в 2004 году стал заведующим кафедрой режиссуры.

Ставил спектакли в таких театрах как Театр-студия «Человек», Театр на Малой Бронной, Мастерская П.Н. Фоменко, Малый театр и других. В 2018-2021 гг. – художественный руководитель МХТ им. Чехова. В 2005 г. основал театр «Студия театрального искусства» и является его художественным руководителем по настоящее время.

Лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств РФ, профессор. Обладатель многочисленных государственных наград, многократный лауреат театральных фестивалей, среди которых «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Уроки режиссуры», «Гвоздь сезона», «Молодые таланты – городу и миру» и другие.

Москвичи и гости столицы смогут посетить встречу бесплатно, однако обязательна предварительная регистрация на сайте фестиваля https://urokirezhissury.ru .

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