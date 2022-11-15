«Царь Холод, или Волшебный гребень»: Московский Новый драматический театр приглашает на премьеру

Московский Новый драматический театр (ул. Проходчиков, д. 2) приглашает на премьеру новогоднего спектакля для детей и взрослых «Царь Холод, или Волшебный гребень» по оригинальной пьесе постоянных авторов детских мюзиклов МНДТ. На этот раз добрые сказочники А. Спирин и Е. Ермакова придумали красивую рождественскую историю о путешествии на далёкий Север, где можно встретиться с белым медведем, а небо сияет чудесными красками Северного Сияния.
События музыкальной сказки происходят накануне Рождества — а в эту пору, как известно, происходят самые невероятные приключения! Скромно, но дружно живет семья Лесничего, пока в их теплое жилище не врывается холод, и не просто холод, а сам Царь Холода. Зачем он посетил жилище Лесничего, что принесет мирному семейству визит Царя, и какие испытания ждут героев, узнаете, только посетив спектакль, ведь сказка написана специально для Нового драматического театра.
По традиции, за 20 минут до начала мероприятия в фойе будет разыграна весёлая интермедия у живой ёлки.
В ролях: з.а. России Михаил Калиничев, Артём Глухов, Максим Городов, Наталья Гришагина, Екатерина Кобба, Кирилл Маслий, Николай Разуменко, Евгений Рубин, Лидия Харламова, Дмитрий Шиляев.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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