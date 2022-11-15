«Царь Холод, или Волшебный гребень»: Московский Новый драматический театр приглашает на премьеру

Московский Новый драматический театр (ул. Проходчиков, д. 2) приглашает на премьеру новогоднего спектакля для детей и взрослых «Царь Холод, или Волшебный гребень» по оригинальной пьесе постоянных авторов детских мюзиклов МНДТ. На этот раз добрые сказочники А. Спирин и Е. Ермакова придумали красивую рождественскую историю о путешествии на далёкий Север, где можно встретиться с белым медведем, а небо сияет чудесными красками Северного Сияния.

События музыкальной сказки происходят накануне Рождества — а в эту пору, как известно, происходят самые невероятные приключения! Скромно, но дружно живет семья Лесничего, пока в их теплое жилище не врывается холод, и не просто холод, а сам Царь Холода. Зачем он посетил жилище Лесничего, что принесет мирному семейству визит Царя, и какие испытания ждут героев, узнаете, только посетив спектакль, ведь сказка написана специально для Нового драматического театра.

По традиции, за 20 минут до начала мероприятия в фойе будет разыграна весёлая интермедия у живой ёлки.

В ролях: з.а. России Михаил Калиничев, Артём Глухов, Максим Городов, Наталья Гришагина, Екатерина Кобба, Кирилл Маслий, Николай Разуменко, Евгений Рубин, Лидия Харламова, Дмитрий Шиляев.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.