Maxim Zavidia представляет новый формат Mood Video в вертикальном формате

Пока большинство артистов продолжают снимать клипы в привычном горизонтальном формате, Maxim Zavidia бросает вызов традициям и представляет свежий взгляд на визуальное искусство. Его новое Mood Video на трек «Ты весна» снято в модном вертикальном формате, который идеально адаптирован под современные digital-платформы.

Яркие краски, динамичные сцены и легкий весенний вайб — всё это создает атмосферу, которая мгновенно захватывает зрителя. Видео было отснято в трех локациях, каждая из которых подчеркивает настроение трека и добавляет визуальной глубины.

«Ты весна» — это не просто клип, а эксперимент с форматом, доказывающий, что музыка и визуал могут быть еще более захватывающим.