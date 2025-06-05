Видеоклип «Qara gözler» от Тельмана Ибрагимова покорил зрителей

Тельман Ибрагимов – восточный исполнитель, обладатель многих профессиональных премий и народный артист Республики Дагестан, выпустил видеоклип на песню «Qara gözler». Песня является кавером на азербайджанский хит 80-х от группы «Караван», но обрела новую популярность благодаря современной обработке. Как рассказывают в компании IRBIS MEDIA GROUP, выпустившей релиз песни и одноименного видео, трек успешно встал в ротацию на радиостанциях и собрал большую аудиторию на музыкальных платформах, что стало решающим фактором для съемок клипа.

Новый видеоклип уже через неделю после релиза собрал сотни тысяч просмотров в интернете и попал в эфиры международных телеканалов. Режиссером работы выступил Денис Симонов, а главную роль исполнила российская актриса и телеведущая Ирина Богаткина.

Съемки проходили несколько дней в турецких городах Сиде и Кемер, основной сюжетной линией стала романтическая история влюбленных героев, которые пронесли свои чувства из юности сквозь года. Также в клипе сделан явный акцент на проникновенном взгляде красивой девушки-героини клипа, что подводит зрителя к смыслу самой песни о любви и незабываемых глазах.

Видеоработа получилась по-настоящему летней, с множеством интересных деталей и разных локаций — от фермы с козами до роскошной виллы с бассейном и яхтой. Качественная съемка на кинокамеры и с воздушных дронов показала необычайную красоту природы, совмещенную с развалинами античного города. Просмотр клипа однозначно у всех вызывает теплые и даже ностальгические эмоции, создавая впечатление, будто зрителя погрузили в очень добрый турецкий сериал со счастливым концом.