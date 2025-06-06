VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиГруппа «Новые Самоцветы» выпустила песню «Букет»

Группа «Новые Самоцветы» выпустила песню «Букет»

editor
By editor
48
группа новые самоцветы - букет

Лето — пора романтики, цветов и музыки, которая проникает в сердце, как солнечный луч сквозь листву. Именно таким настроением наполнена премьера новой песни группы «Новые Самоцветы» — супер-кавер легендарной композиции «Букет», в котором прошлое и настоящее сплетаются в один живой венок из чувств, воспоминаний и вдохновения.

Песня «Букет» — это культовая композиция, написанная выдающимся композитором Александром Барыкиным на стихи Николая Рубцова по-прежнему актуальна и трогательна, а главное понятна слушателям. В 1987 году композиция была удостоена Гран-при на музыкальном фестивале «Песня года», получив признание как зрителей, так и критиков .

Композитор Александр Барыкин в своё время был участником легендарной группы «Самоцветы», и сегодня «Новые Самоцветы» отдают дань великому наследию, переосмысливая бессмертную мелодию сквозь призму современности.

В новой версии «Букета» — всё, за что мы любим лето: легкость, светлая грусть, аромат полевых цветов и то самое чувство, когда хочется просто идти навстречу ветру. Аранжировка сохранила нежность оригинала, но добавила драйва и свежести, оставляя песню узнаваемой и в тоже время актуальной сегодня.

«Нам хотелось сохранить душу этой песни, но дать ей второе дыхание, — говорят участники группы. — Это как передать красивый букет из рук в руки — с любовью, с уважением и с надеждой, что он зацветет снова».

Лето только начинается — и у него теперь есть свой саундтрек.

Предыдущая статья
Завершена реставрация павильона № 67 «Карелия» на ВДНХ
Следующая статья
Выставка «Гражданин большого роста: Дяде Стёпе – 90!» открылась в Москве

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru