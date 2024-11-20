Медицинские тайны и новые расследования: стартовали съемки четвертого сезона детектива «Филин»

Пятый канал начал съемки четвертого сезона сериала «Филин» с Данилой Якушевым в главной роли. Новые расследования, интриги и неожиданные повороты сюжета.

Главный герой сериала – Алексей Филиппов, но близкие зовут его Филин. Доктор работает за троих, при этом чувствует себя великолепно. Секрет его работоспособности в том, что он почти не спит. Десять лет назад Алексей попал в страшное ДТП, с тех пор в сутках ему доступно 24 часа.

Почти год прошел с тех пор, как новый главврач больницы – мстительная и коварная Наталья Кузнецова отправила доктора Филиппова в «ссылку» – в больничный морг. Но времени на скуку у талантливого хирурга – травматолога нет. Помимо своей основной деятельности, он помогает бывшим коллегам, делится с ними опытом и советами.

Тем временем в самой травматологии царит хаос. Шипилов, которого назначили на место заведующего отделением вместо Филина, не справляется с работой, нервничает и упаковками пьет успокоительные препараты. Черных потихоньку подыскивает себе место в других отделениях клиники. Медсестра Захарова разрывается между желанием остаться в Петербурге и бросить всё, уехать в провинцию, куда её так настойчиво зовут. Решиться на радикальные изменения Ольга пока не готова, ведь в больнице по-прежнему работает тот, к кому она давно неравнодушна.

Новый сезон иронического детектива «Филин» начинается с шокирующей новости и буквально взрывает спокойствие больницы. В ДТП погибает заместитель главного врача по финансовым вопросам Капитонов. При проведении вскрытия Филин обнаруживает факты, которые доказывают, что автокатастрофа — не просто несчастный случай, а тщательно спланированное убийство. Филин погружается в расследование обстоятельств трагедии и узнаёт о финансовых махинациях, которыми занимался погибший. Информация может помочь Шипилову и Филиппову вернуть себе утраченные должности, однако есть те, кто будет совсем не рад таким переменам.

Между тем в Петербург неожиданно для всех возвращается возлюбленная Филина — Катя Громова. Она долгое время работала в Москве под прикрытием и выполняла секретное задание. Только возвращается Катя в Северную столицу не одна…

В новый сезон войдет 32 премьерных эпизода.