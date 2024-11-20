РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир киноМедицинские тайны и новые расследования: стартовали съемки четвертого сезона детектива «Филин»

Медицинские тайны и новые расследования: стартовали съемки четвертого сезона детектива «Филин»

editor
By editor
48
Филин-4
«Филин». Фото со съёмочной площадки © пресс-служба Пятого канала

Пятый канал начал съемки четвертого сезона сериала «Филин» с Данилой Якушевым в главной роли. Новые расследования, интриги и неожиданные повороты сюжета.

Главный герой сериала – Алексей Филиппов, но близкие зовут его Филин. Доктор работает за троих, при этом чувствует себя великолепно. Секрет его работоспособности в том, что он почти не спит. Десять лет назад Алексей попал в страшное ДТП, с тех пор в сутках ему доступно 24 часа.

Почти год прошел с тех пор, как новый главврач больницы – мстительная и коварная Наталья Кузнецова отправила доктора Филиппова в «ссылку» – в больничный морг. Но времени на скуку у талантливого хирурга – травматолога нет. Помимо своей основной деятельности, он помогает бывшим коллегам, делится с ними опытом и советами.

Тем временем в самой травматологии царит хаос. Шипилов, которого назначили на место заведующего отделением вместо Филина, не справляется с работой, нервничает и упаковками пьет успокоительные препараты. Черных потихоньку подыскивает себе место в других отделениях клиники. Медсестра Захарова разрывается между желанием остаться в Петербурге и бросить всё, уехать в провинцию, куда её так настойчиво зовут. Решиться на радикальные изменения Ольга пока не готова, ведь в больнице по-прежнему работает тот, к кому она давно неравнодушна.

Новый сезон иронического детектива «Филин» начинается с шокирующей новости и буквально взрывает спокойствие больницы. В ДТП погибает заместитель главного врача по финансовым вопросам Капитонов. При проведении вскрытия Филин обнаруживает факты, которые доказывают, что автокатастрофа — не просто несчастный случай, а тщательно спланированное убийство. Филин погружается в расследование обстоятельств трагедии и узнаёт о финансовых махинациях, которыми занимался погибший. Информация может помочь Шипилову и Филиппову вернуть себе утраченные должности, однако есть те, кто будет совсем не рад таким переменам.

Между тем в Петербург неожиданно для всех возвращается возлюбленная Филина — Катя Громова. Она долгое время работала в Москве под прикрытием и выполняла секретное задание. Только возвращается Катя в Северную столицу не одна…

В новый сезон войдет 32 премьерных эпизода.

Предыдущая статья
Не заменит, а усилит: эксперты развенчали главные мифы об ИИ в киноиндустрии
Следующая статья
В Театре Мимики и Жеста прошла премьера инклюзивного спектакля «Итак, мы начинаем!»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru