ТВ-3 приобрёл права на показ сериала «Граф Монте-Кристо» со звездой «Голодных игр»

«Граф Монте-Кристо» – культовый роман французского писателя Александра Дюма, который переносят на большие и малые экраны уже более 100 лет. Первый фильм вышел в 1908 году, а недавно в кинотеатрах стартовала очередная экранизация с Пьером Нинэ в главной роли. Однако и это – не самое свежее воплощение литературного героя на экранах. Прямо сейчас завершается работа над сериалом «Граф Монте-Кристо» с номинантом на «Золотой глобус» Сэмом Клафлином в главной роли. Телеканал ТВ-3 приобрёл эксклюзивные права на показ нового сериала, который зрители смогут увидеть на экранах уже совсем скоро.

«Граф Монте-Кристо» (2024) – это новая экранизация романа Александра Дюма от датского режиссёра, обладателя премии «Оскара» Билле Аугуста. В его активе уже есть успешные примеры работы с классикой – в частности, мелодрама «Отверженные» (1998) с Лиамом Нисоном, Джеффри Рашем и Умой Турман по одноимённому роману Виктора Гюго, получившая хорошие оценки критиков и зрителей.

Новый сериал расскажет историю Эдмона Дантеса, будущее которого выглядит радужно: он только что стал капитаном корабля и готовится жениться на любви всей своей жизни, красавице Мерседес. Однако он даже не подозревает, что у него есть враги, которые из зависти собираются устроить против него заговор. Эдмона несправедливо обвиняют в бонапартизме и отправляют в тюрьму замка Иф без суда и следствия.

После десяти лет в заключении Эдмон теряет всякие надежды на спасение, однако внезапно встречает другого заключённого – аббата Фариа, который много лет рыл тоннель для побега, но по ошибке попал в камеру Дантеса. Новый товарищ рассказывает Эдмону о сокровищах, которые находятся за пределами замка, но вскоре умирает, и побег Дантес совершает в одиночку. Теперь он – загадочный граф Монте-Кристо, который намерен отомстить тем, кто разрушил его жизнь.

Роль графа Монте-Кристо исполнил британский актёр, номинант на премию «Золотой глобус» Сэм Клафлин, известный по серии фильмов «Голодные игры» и сериалу «Острые козырьки». Также в проекте приняли участие: Джереми Айронс («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Пчеловод») в роли аббата Фариа, Ана Жирардо («Афера доктора Нока», «Он и она») в роли Мерседес, Чезаре Таурази («Афера под прикрытием», «Агенты А.Н.К.Л.» в роли Фернана и другие.

ТВ-3 приобрёл эксклюзивные права на показ сериала в России у компании Mediawan Rights – международного дистрибьютора проекта. Производством сериала занимается компания PALOMAR в коллаборации с DEMD. Мировая премьера состоится уже в этом году. Зрители ТВ-3 смогут наблюдать на приключения графа Монте-Кристо одновременно со всем миром уже совсем скоро.

«Роман Александра Дюма – одна из величайших историй о мести. И с помощью формата сериала мы сможем рассказать её настолько глубоко, насколько это возможно, чтобы постараться объять сложный и обширный роман и придать ему захватывающий визуальный стиль. Мы собрали потрясающий актёрский состав, который вложил в проект сердце и душу. История Эдмона Дантеса и его драматического стремления отомстить людям, которые украли пятнадцать лет его жизни и его единственную настоящую любовь, никого не оставит равнодушным. В своём неустанном стремлении к мести Эдмон плетёт жестокие и изощрённые интриги, в которые попадают не только его враги, но и его близкие, тем самым проливая свет и надежду на человечество и восстанавливая нашу веру в неугасающую силу любви», – говорит режиссер Билле Аугуст.

«Эдмон – очень сложный персонаж, и в сериале мы увидим целых 20 лет из его жизни. На протяжении этого времени он будет меняться и проходить непростой путь: он счастливого моряка до мстительного графа. Воплотить такого культового персонажа на экране – это счастье для любого актёра, так что я стараюсь сделать всё, что созданный нами образ понравился зрителям», – исполнитель главной роли Сэм Клафлин.

«На мой взгляд, главная причина, по которой эта история до сих пор актуальной, это человеческая природа. Она по сути своей не меняется. Предательство и месть – это то, что ей свойственно, поэтому людям очень понятны мысли и мотивы главного героя. Над этим сериалом было очень приятно работать, и я надеюсь, что зрителям будет приятно его смотреть. Потому что мы не просто играли, мы буквально проживали истории этих героев, стараясь внести в них что-то новое», – комментирует актёр Джереми Айронс.