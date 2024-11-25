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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир киноWink.ru и СТС готовят премьеру проекта «Доктор Вера» по мотивам повести Бориса...

Wink.ru и СТС готовят премьеру проекта «Доктор Вера» по мотивам повести Бориса Полевого

editor
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Доктор Вера. Актриса Татьяна Бабенкова
Доктор Вера. Актриса Татьяна Бабенкова. Фото © онлайн-кинотеатр Wink.ru

В Москве стартовали съемки 4-серийной военной драмы «Доктор Вера» по одноименной повести Бориса Полевого — о реальном подвиге медсестры в оккупированном городе. За производство сериала отвечает Art Pictures Vision при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») иучастии «НМГ Студии».

Сериал расскажет историю Веры Трешниковой (Татьяна Бабенкова), которая в 1941 году осталась единственным медиком в городе. Ее больница находилась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что пошла на сотрудничество с фашистами. Горожане осуждали ее, но не знали, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.

«Прочитала повесть десять лет назад и уже тогда решила создать кино по ее мотивам. Просто меня впечатлила история, в основе которой реальный подвиг женщины, молодого врача, — комментирует Аня Мирохина, режиссер, автор сценария и продюсер СТС. — Мы много снимаем про разведчиков и солдат, про знаковые битвы. Мне же хочется показать подвиг маленького человека, задача которого была — не стрелять, а защищать и спасать».

К съемкам драмы привлекают военных консультантов, историков, врачей, экспертов по историческому медицинскому реквизиту и реконструкторов. Чтобы перевоплотиться в медсестру, исполнительница главной роли Татьяна Бабенкова практиковалась под руководством хирургов, как зашивать раны, пережимать сосуды и делать надрезы.

В сериале генерала Фон Вайхса и военного врача Шонненберга сыграют немецкие актеры Райнер Вагнер и Дирк Мартенс. «Мне нравится, что здесь все не делится на черное и белое. Для меня это важно, потому что в голове всегда держу историю своей страны, но знаю, что не все немцы были плохими. Персонаж прописан объемно, поэтому по роли, конечно, следую закону того времени, но и также закону человечности», — говорит Дирк Мартенс.

После московских съемок группа отправится в Ярославль и Торжок, где найдены локации, сохранившие атмосферу времен Великой Отечественной войны. Больницу, где работает Вера, воссоздадут в здании на территории подмосковной усадьбы Суханово. Большую часть исторических костюмов и обуви изготовили на заказ, художники также используют в работе винтажные вещи из личных коллекций. Порезы, раны, ожоги, переломы и другие увечья, с которыми сталкивается главная героиня, создают с помощью пластического грима.

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