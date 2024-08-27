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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUМедитации и «Царица» ANNA ASTI: Звук рассказал, что граждане России скачивают чаще...

Медитации и «Царица» ANNA ASTI: Звук рассказал, что граждане России скачивают чаще всего

editor
By editor
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медитации

HiFi-стриминг Звук провел внутрисервисное исследование к запуску обновления вкладки «Скачанное» и поделился статистикой. Самыми популярными для скачивания на устройства оказались «Медитации с Александрой Яковлевой» и песни ANNA ASTI — «Царица» и «По барам».

В стримингах можно слушать музыку не только онлайн, но и скачивать, чтобы наслаждаться любимыми песнями в местах без интернета. Звук стремится сопровождать человека даже в самых отдаленных уголках планеты, поэтому аудиосервис обновил вкладку «Скачанное» в приложении. Теперь «Скачанное» разделено на категории по типам контента для большего удобства пользователя. Появилась функция шаффла – перемешивания треков, включить ее для всех скачанных песен можно одним нажатием прямо во вкладке. Кроме того, пользователи теперь могут настраивать параметры загрузки, чтобы оптимизировать использование памяти устройства. Также треки можно сохранять в HiFi-качестве, которое Звук запустил в 2021 году первым на рынке.

По статистике, более 40% пользователей Звука сохраняют аудиоконтент на свои гаджеты. Рекордсмен загрузил себе 1,357 ТБ, второй по активности пользователь — 1,042 ТБ. Любопытно, что для этого у слушателя должна быть карта памяти в устройстве минимум на 2 ТБ.

Эпизоды подкастов

Согласно статистике Звука, пользователи хотят всегда иметь под рукой контент для улучшения ментального здоровья. Пять первых строчек в рейтинге самых скачиваемых эпизодов подкастов занимают «Медитации с Александрой Яковлевой». Это эксклюзивный проект HiFi-стриминга Звук совместно со студией Трешка. Самые популярные эпизоды — для снижения стресса и тревоги, а также медитации перед сном и по утрам.

Подкасты

Помимо «Медитаций с Александрой Яковлевой» в ТОП скачиваемых подкастов вошли: детский тру-крайм подкаст HiFi-стриминга Звук и Союзмультфильма «ПростоДетектив», подкаст о психологическом анализе героев поп-культуры «Мир не без злых людей», детский «ХРУМ или Сказочный Детектив», а также совместный подкаст Звука со студией «Богема» – «Вокруг пальца» о громких случаях мошенничества.

Музыкальные треки

Среди музыкальных треков пользователи сервиса чаще всего скачивали песни «Царица» и «По барам» ANNA ASTI. На третьем месте оказалась «Кукла колдуна» группы «Король и Шут», на четвёртом — «Давай сбежим» группы 5УТРА, а на пятом — «ПОЗВОНИ» в исполнении NIVESTA и DJ SMASH.

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