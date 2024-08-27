Медитации и «Царица» ANNA ASTI: Звук рассказал, что граждане России скачивают чаще всего

HiFi-стриминг Звук провел внутрисервисное исследование к запуску обновления вкладки «Скачанное» и поделился статистикой. Самыми популярными для скачивания на устройства оказались «Медитации с Александрой Яковлевой» и песни ANNA ASTI — «Царица» и «По барам».

В стримингах можно слушать музыку не только онлайн, но и скачивать, чтобы наслаждаться любимыми песнями в местах без интернета. Звук стремится сопровождать человека даже в самых отдаленных уголках планеты, поэтому аудиосервис обновил вкладку «Скачанное» в приложении. Теперь «Скачанное» разделено на категории по типам контента для большего удобства пользователя. Появилась функция шаффла – перемешивания треков, включить ее для всех скачанных песен можно одним нажатием прямо во вкладке. Кроме того, пользователи теперь могут настраивать параметры загрузки, чтобы оптимизировать использование памяти устройства. Также треки можно сохранять в HiFi-качестве, которое Звук запустил в 2021 году первым на рынке.

По статистике, более 40% пользователей Звука сохраняют аудиоконтент на свои гаджеты. Рекордсмен загрузил себе 1,357 ТБ, второй по активности пользователь — 1,042 ТБ. Любопытно, что для этого у слушателя должна быть карта памяти в устройстве минимум на 2 ТБ.

Эпизоды подкастов

Согласно статистике Звука, пользователи хотят всегда иметь под рукой контент для улучшения ментального здоровья. Пять первых строчек в рейтинге самых скачиваемых эпизодов подкастов занимают «Медитации с Александрой Яковлевой». Это эксклюзивный проект HiFi-стриминга Звук совместно со студией Трешка. Самые популярные эпизоды — для снижения стресса и тревоги, а также медитации перед сном и по утрам.

Подкасты

Помимо «Медитаций с Александрой Яковлевой» в ТОП скачиваемых подкастов вошли: детский тру-крайм подкаст HiFi-стриминга Звук и Союзмультфильма «ПростоДетектив», подкаст о психологическом анализе героев поп-культуры «Мир не без злых людей», детский «ХРУМ или Сказочный Детектив», а также совместный подкаст Звука со студией «Богема» – «Вокруг пальца» о громких случаях мошенничества.

Музыкальные треки

Среди музыкальных треков пользователи сервиса чаще всего скачивали песни «Царица» и «По барам» ANNA ASTI. На третьем месте оказалась «Кукла колдуна» группы «Король и Шут», на четвёртом — «Давай сбежим» группы 5УТРА, а на пятом — «ПОЗВОНИ» в исполнении NIVESTA и DJ SMASH.