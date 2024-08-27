Памятник «Тетрису» и Маруся как символ бренда: на конкурсе дизайн-решений выбрали лучшие проекты

В Москве прошла финальная презентация проектов первого потока конкурса «Фабрика дизайна 3.0». Он проводится Агентством креативных индустрий совместно с Союзом Дизайнеров России. 29 участников из 12 регионов России представили 35 инновационных дизайн-решений для 18 заказчиков. Среди компаний — Гусевской хрустальный завод; разработчик и производитель образовательной робототехники «РОББО»; технологическая IT-компания по производству продуктов новой парадигмы эффективного электрообеспечения VOLTS Battery Ltd. и другие представители бизнеса.

«Этот конкурс — один из флагманских проектов нашего агентства. Его схема взаимодействия бизнеса и творческих специалистов стала активно использоваться в мире креативных индустрий. Бизнес стал осознавать, что дизайн – это важнейший инструмент увеличения продаж. И сегодня мы видим результат. За три года в “Фабрике дизайна” приняли участие более тысячи дизайнеров. Около 300 заказчиков из 70 регионов России представили 500 брифов. Часть из них уже реализована», — отметила генеральный директор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

Участники первого потока третьей «Фабрики дизайна» презентовали проекты по трем направлениям — «Промышленный дизайн», «Графический дизайн», «Средовой дизайн и дизайн интерьеров». Дизайнеры предлагали самые разнообразные решения: по созданию «умных» предметов мебели и освещения, интерактивных обучающих игрушек, фирменного стиля брендов для внутреннего и внешнего рынков, интерфейса мобильного приложения для детей с особенностями развития.

Победителем в направлении «Промышленный дизайн» стала Надежда Левина. Она разработала модель стеллажа для книг каркасного типа для компании «Дизайн-фактория». На создание этого арт-объекта дизайнера вдохновили лесные пейзажи. «Я участвовала в предыдущей “Фабрике дизайна” и наблюдаю, как динамично развивается проект. Это отличная возможность для дизайнеров проявить себя и реализовать свой потенциал», — сказала Надежда.

Совладелец компании-заказчика Павел Нестеров также поделился впечатлениями от конкурса: «Надежда Левина разработала для нас уже несколько кейсов. Благодаря ее способностям, профессионализму кураторов конкурса и отличной организации уровень с каждым разом все выше и выше. Агентство креативных индустрий и «Фабрика дизайна» уверенно движутся к совершенству в реализации проекта, а дизайнеры стали быстрее придумывать и реализовывать свои идеи».

В направлении «Средовой дизайн и дизайн интерьеров» победила Мария Кравцова. Она разработала для Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) проект памятника «Тетрису». Автором игры в 1980-х годах стал советский программист Алексей Пажитнов. Арт-объект будет установлен в столице. «“Фабрика дизайна” стимулирует фантазию, мотивирует профессионально развиваться, укреплять свои силы. Это очень полезный опыт для специалистов. Я в третий раз участвую в проекте, впервые вышла в финал и буду дальше участвовать в конкурсе, предлагать свои идеи», — сказала Мария.

Лучшим проектом в направлении «Графический дизайн» стал единый брендбук продукции «Центра поддержки экспорта Волгоградской области» для узнаваемости за рубежом. Его разработали дизайнеры Ольга Степанова и Петр Щербанос. «Главной задачей было оригинально обыграть слово “Россия” для зарубежных потребителей. У нас родилось два варианта логотипов: “сделано на родине” — “made in rodina” и “ma-ru-sia”. Для второго за основу взят образ русской красавицы в кокошнике и имя Маруся. Когда оно написано латиницей по слогам, то похоже на словосочетание “моя Россия” — “my Russia”. Для продукции различных регионов можно использовать свой образ Маруси в национальном костюме. Мы вложили в этот проект много сил, энергии, любви к нашей стране и интереса к отечественным производителям. Высокая оценка жюри — лучшая награда», — призналась Ольга Степанова.

Участников оценивали ведущие эксперты российской индустрии дизайна. Среди них — основатель и генеральный директор компании «Смирнов Дизайн» Сергей Смирнов; основатель и генеральный конструктор студии «Карфидов Лаб» Алексей Карфидов; заведующий кафедрой «Графический дизайн» Национального института дизайна, руководитель мастерской «Дизайн визуальных коммуникаций» Сергей Солтан; арт-директор студии Артемия Лебедева Сергей Кулинкович и многие другие. Председателем жюри конкурса является президент Союза Дизайнеров России, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Виталий Ставицкий. Он подчеркнул федеральную важность проекта: «Сегодня перед нашей страной и российским бизнесом стоят серьезные вызовы и задачи. Настало время, когда мы начали заявлять о себе как об одном из главных игроков мирового рынка. Поэтому сейчас особенно важно превращать идеи в реальные проекты, формировать производственные базы, новые рабочие места, выпускать как можно больше новых продуктов. Они должны быть не только функциональными, качественными и эстетичными, но главное — демонстрировать уровень российского дизайна, культуры и масштаб нашего эволюционного потенциала».

Фото – пресс-служба АКИ