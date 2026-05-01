1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

MEIERs представили «Зов предков»: этно-поп о возвращении к себе через память предков

By T2
зов предков - группа meiers

MEIERs дебютировали с треком «Зов предков» — этно-поп композицией, посвящённой глубинной связи человека с собственными корнями, родовой памятью и культурным кодом.

Песня поднимает важную тему разрыва с истоками в современном мире и последующего возвращения к себе через осознание своего происхождения. Обращаясь к голосу рода, идущему сквозь время, лирические герои проходят путь от утраты к обретению собственной идентичности.

В песне артисты соединяют актуальный поп-продакшн с аутентичными этническими элементами: живыми инструментами, атмосферными вокализами и ритмами, отсылающими к традиционной культуре.

«Зов предков» — часть большого художественного проекта MEIERs. Этот релиз становится первым шагом в серии работ, объединённых общей концепцией.

MEIERs — дуэт, работающий на стыке современной этники и инди-попа. Их музыка исследует темы внутреннего пути, дома, памяти поколений и духовного поиска. Сохраняя уважение к традициям, артисты делают этническое звучание актуальным и доступным широкой аудитории.

