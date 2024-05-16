Певица Точка – новый проект молодого автора-исполнителя Нади Точилкиной

Новая песня артистки — «Первая любовь» — как напоминание о том, какая она чистая и светлая первая любовь. В песне так же присутствуют нотки ностальгии по школьным годам, когда была первая влюбленность, и по периоду теплых выпускных вечеров. В треке в самом начале и на всем протяжении звучит инструмент — банджолеле, он некая изюминка трека, помимо теплого тембра артистистки. На обложке изображена артистка со своим молодым человеком — барабанщиком, как знак того, что хоть и в детстве первая любовь настигает нас, в сознательном возрасте она более чуткая и серьезная, поэтому она считает, что настоящая любовь у нее именно сейчас уже 4-й год.

Точка (Надя Точилкина) — выпускница Рам им. Гнесиных по классу «Эстрадно-джазового пения», была участницей шоу: «Голос» 10 сезон, «Новая Звезда» 4 сезон, а так же вошла в полуфинал «Музыкастига» на «Новом радио». Её песни затрагивают жизнь обычного человека, его чувства и переживания, которые отражаются в каждом по-своему.