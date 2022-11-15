Мелиховский театр «Чеховская студия» представляет премьеру спектакля «Руководство для желающих жениться»

18 ноября театр «Чеховская студия» музея-заповедника «Мелихово» представит премьеру спектакля «Руководство для желающих жениться».

В основе постановки – пять рассказов Антона Павловича Чехова, темой которых являются отношения между мужчиной и женщиной: «Ушла», «Хороший конец», «О женщины, женщины!..», «Дипломат», «Женщина без предрассудков».

«Жениться я не хочу, да и не на ком. Да и шут с ним. Мне было бы скучно возиться с женой. А влюбиться весьма не мешало бы. Скучно без сильной любви», – несовершенство семейных отношений составило целую галерею несчастливых супружеских пар, описанных А.П. Чеховым в его произведениях.

Жизнь и сочинения Чехова – уникальная школа поиска ответов на вопросы для читателей и зрителей. Так и создатели спектакля предлагают мужчинам и женщинам с нотками юмора и сарказма поразмышлять на эту «вечную тему», возможно, узнать себя в героях и улыбнуться, ведь идеальных отношений не бывает, но изъяны теряют значение, если вы по-настоящему любите друг друга.

Начало спектакля в 18.00.

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