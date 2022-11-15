Юбилейный выставочный проект  «Из Музейного фонда Российской академии художеств» в МВК РАХ

«Из Музейного фонда Российской академии художеств» — тематический выставочный проект, подготовленный к 265-летию, который знакомит зрителя с собранием Академии. Музейное собрание Российской академии художеств сегодня насчитывает более 3000 произведений выдающихся мастеров второй половины ХХ века. Проект демонстрирует живописные, скульптурные, графические работы и декоративно-прикладное искусство, переданные в качестве дара президентами, академиками и членами-корреспондентами РАХ в целях создания коллекции. В юбилейную экспозицию вошли произведения, которые дают представление о составе и разнообразии структурных подразделений Академии, широкого круга её мастеров нескольких поколений.

Коллекция живописи в фондах Академии – самая многочисленная и включает в себя работы крупнейших отечественных живописцев – З.К.Церетели, В.Г.Калинина, П.Ф.Никонова, Т.Г.Назаренко, В.А.Глухова, И.А.Страженецкой, О.В.Булгаковой, А.М.Бирштейн, Б.С.Угарова (1922-1991), О.А.Еремеева (1922-2016), Д.Д.Жилинского (1927-2015), И.П.Обросова (1930-2010), В.И.Переяславца (1918-2018), А.А.Мыльникова (1919-2012), Е.И. Зверькова (1921-2012), Д.Т.Тутунджан (1931-2011), Г.С.Мызникова (1933-2018), Н.И.Нестеровой (1944-2022), А.Н. Ротко (1944-2021) и многих других. Изобразительный ряд дополняют оригинальные цифровые полотна, выполненные художником-мультимедиа К.В.Худяковым. Экспозиция исследует специфику станковой картины, анализирует широкий спектр подходов, которые используют современные художники разных поколений, расширяя привычные границы видов, жанров, техник и технологий.

Работы Н.А. Пономарева (1918-1997), Л.В. Шепелева (1937–2013) и А.Д. Шмаринова, – представляют жанровое разнообразие направлений графического искусства и техник. Скульптуры авторства В.А. Евдокимова, М.В. Дронова, Н. В. Томского (1900–1984) и Л.Е.Кербеля (1917-2003) демонстрируют оригинальные образы и формы, многообразие стилистических решений произведений станковой пластики. Включены в экспозицию и тонкие по настроению, часто неожиданные по пластике, цвету и масштабности смысловой содержательности произведения декоративного искусства В.Н. Гориславцева, В.А. Малолеткова и Ф.А. Ибрагимова (1938-2020). В выставочных залах различные виды искусства вступают в диалог друг с другом: работы из стекла Л.И. Савельвой соседствуют с произведениями в сложных графических техниках Л.В. Шепелева (1937-2013), а мраморный бюст «Француженки» А.А. Бичукова (1934-2020) дополняет живописное полотно, написанное В.А. Бубновым (1942-2021) по впечатлению от поездки в Париж.

Многие выставочные проекты, которые проходят в Российской академии художеств, представляют собой масштабное научное исследование. Они призваны освещать актуальные проблемы наук об искусстве, вопросы этики и эстетики, эволюции жанров и стилей, разных направлений от классических академических до исследования новых художественных течений, особенности развития академической художественной школы на современном этапе. Неизменной исследовательской проблемой становится и поиск художником собственного стиля, стремления сформировать собственный визуальный язык. Музейная коллекция Российской академии художеств позволит в дальнейшем организовать целый ряд выставочных проектов, которые планируется представить в крупнейших музеях столицы и регионов России.

Время работы: 17 ноября 2022 – 29 января 2023.

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