Mercedes-Benz Fashion Week Russia названа «Лучшим туристическим событием в гибридном формате».

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Крупнейшая в России и Восточной Европе Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia стала победителем регионального этапа Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021 в номинации «Лучшее туристическое событие в гибридном формате». В конкурсе приняли участие 112 проектов из 24 регионов РФ.

О прошедшей Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia читайте на страницах нашего издания.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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