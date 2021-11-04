Mercedes-Benz Fashion Week Russia названа «Лучшим туристическим событием в гибридном формате».

Крупнейшая в России и Восточной Европе Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia стала победителем регионального этапа Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021 в номинации «Лучшее туристическое событие в гибридном формате». В конкурсе приняли участие 112 проектов из 24 регионов РФ.
О прошедшей Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia читайте на страницах нашего издания.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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