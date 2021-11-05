Топ-10 участников народного голосования в рамках конкурса «Вкусы России» на сегодняшний день

До завершения народного голосования в рамках второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованного Минсельхозом России, остается три дня.

На сегодняшний день в топ-10 народного голосования вошли: прохоровская солдатская каша, луховицкие сладкие томаты, татарстанский мёд Татар Балы, ставропольские яблоки, татарский чай, курский мёд, татарстанский виноградный напиток, чак-чак казанский, рязанское куриное яйцо и ягоды Подмосковья.

Жители нашей страны отдали уже свыше 1 миллиона голосов за свои любимые продукты. Регионы проводят активное продвижение местных брендов. Все это говорит о большом интересе к гастрономической теме и значительном потенциале данного направления в России.

В 2021 году среди брендов-участников есть как старинные блюда, история которых насчитывает несколько веков, так и относительно молодые и перспективные бренды, созданные или возрожденные фермерами в последнее десятилетие.

Некоторые из представленных блюд и продуктов не имеют аналогов во всем мире, а попробовать их сейчас можно только в регионе производства.

Народное голосование началось с 20 октября и продлится до 7 ноября. Отдать свой голос можно на официальном сайте конкурса, выбрав три самых любимых продукта. Тройка победителей в этой номинации будет определена большинством голосов.

В прошлом году участие в голосовании приняли свыше 1 миллиона россиян, которые определили трех фаворитов среди почти 500 брендов. Победителями стали бурятские буузы, сыры Подмосковья и дагестанская баранина.

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