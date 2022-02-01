MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA ВЫШЛА В ФИНАЛ ПРЕМИИ BEMA! В ПЯТИ НОМИНАЦИЯХ

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Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia стала финалистом ежегодной профессиональной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций bema! (best experience marketing awards!) в пяти номинациях: «Лучший коммуникационный проект», «Лучший фестиваль», «Лучшая активация в сфере культуры / Лучший просветительский проект», «Лучшее продвижение», а также «Social impact».

mercedec benz fashion week - bema

Среди финалистов bema! также другие крупные проекты и мероприятия в различных номинациях: «#СберТанцы», «ДРОП от СберСпасибо», «MEGA URBAN FEST», «European Film Festival онлайн», «Levi’s®️ Music Project», «adidas CAPCYLING», «Сказки со всего мира с Kinder®️», «X5 Group. Первая конференция по устойчивому развитию», «Экологический проект «Разделяй с МЕГОЙ», «Alfa Battle Camp» и другие.

Торжественная церемония награждения премии bema! состоится 24 февраля 2022 года.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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