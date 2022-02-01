Сериалы «Пингвины моей мамы» и «Вертинский» стали лауреатами премии «Золотой Орел»

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о награждении проектов «Пингвины моей мамы» и «Вертинский» на премии «Золотой Орел». Сериал «Вертинский» режиссера Авдотьи Смирновой одержал победу в номинации «Лучший сериал онлайн-платформ», а актриса драмеди «Пингвины моей мамы» Александра Урсуляк стала лауреатом в номинации «Лучшая женская роль в сериале». Церемония вручения наград состоялась 28 января 2022 года.

Сериал Авдотьи Смирновой «Вертинский» — масштабный биографический сериал об одном из главных русских шансонье XX века Александре Вертинском. Цифровая премьера сериала Первого канала состоялась в онлайн-кинотеатре KION 13 сентября. Режиссером сериала выступила Авдотья Смирнова, Алексей Филимонов исполнил в нем главную роль.

Сериал стал одним из самых масштабных проектов десятилетия. Съемки проекта проходили в трех странах — России, Турции и Венгрии. в истории задействовано 340 объектов и декораций, 260 говорящих персонажей, 8000 человек массовки и, соответственно, 8000 костюмов для них.

Главные роли в сериале Первого канала «Вертинский» исполнили Алексей Филимонов, Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова, Паулина Андреева, Алена Бабенко, Сергей Уманов, Степан Девонин, Анна Мишина, Юлия Марченко, Алексей Смирнов, Павел Чинарев, Александр Устюгов и другие.

Сериал режиссера Наталии Мещаниновой «Пингвины моей мамы» — проект компании Lookfilm и KION (МТС Медиа). Это подростковая драма о старшекласснике, который делает первые шаги в стендап-комедии. Премьера сериала состоялась в онлайн-кинотеатре KION 6 октября.

Главные роли в сериале исполнили Макар Хлебников, Алексей Агранович, Александра Урсуляк, Надежда Иванова и Павел Попов. Генеральными продюсерами проекта выступили Александр Плотников, Борис Хлебников, Игорь Мишин, Валерий Федорович, Евгений Никишов, Алексей Мазур.

Сериалы «Вертинский» и «Пингвины моей мамы» доступны в онлайн-кинотеатре KION.

«Золотой орел» — национальная награда России в области кинематографа и телевидения. В 2022 году состоялась юбилейная, 20-я церемония вручения наград этой премии. Церемония награждения проходила 28 января в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

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