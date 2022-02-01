Гайк Казазян выступит в Белгородской филармонии

4 февраля 2022 года в Большом зале Белгородской филармонии состоится концерт Симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина. Солировать будет лауреат многочисленных международных конкурсов, виртуозный скрипач Гайк Казазян (Москва), уже заслуживший любовь белгородской публики.

Солист Московской государственной филармонии Гайк Казазян доказал всему миру, что в его исполнении классические произведения звучат совершенно по-особенному. Артист с успехом выступает в России, Великобритании, Ирландии, Шотландии, Франции, Бельгии, Германии, Швейцарии, Нидерландах, Польше, Македонии, Израиле, США, Канаде, Японии, Южной Корее, Сирии. Играет в Карнеги-холле в Нью-Йорке, залах Московской консерватории, Концертном зале имени Чайковского, Камерном зале Московского международного Дома музыки, Государственном Кремлевском дворце, Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, Виктория-холле в Женеве, Барбикан-холле и Уигмор-холле в Лондоне, Ашер-холле в Эдинбурге, Королевском концертном зале в Глазго, театре Шатле и зале Гаво в Париже и …. в Большом концертном зале Белгородской филармонии!

А программа концерта замечательная: сюита из музыки к балету «Жар-птица» И. Стравинского и Концерт №2 для скрипки с оркестром С. Прокофьева. Это событие нельзя пропустить!

Начало в 19:00.

Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

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