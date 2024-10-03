Международная культурная дипломатия Россия – Китай

30 сентября в Большом зале Московской консерватории открылся III Московский фестиваль фортепианной музыки имени Эмиля Гилельса.

Вечер открыл сопредседатель Оргкомитета фестиваля, директор АНО «Центр Стратегических Разработок «Институт Социальных Теорий, Экологии и Искусства» Вадим Петров. Он огласил приветствие, которое Президент Российской Федерации В.В. Путин направил участникам, организаторам и гостям фестиваля. В тексте особо подчеркнут высокий международный статус фестиваля и его роль в развитии международного гуманитарного сотрудничества, а также впечатляющий содержательный размах события.

Со вступительным словом выступил доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств РФ Всеволод Задерацкий.

В первом отделении концерта прозвучал Концерт для виолончели, скрипки и фортепиано соч. 56 Бетховена в исполнении ансамбля «Брамс-трио» (заслуженные артисты РФ Кирилл Родин, Граф Муржа, Наталья Рубинштейн) и Концертного симфонического оркестра Московской консерватории под управлением заслуженного артиста РФ, профессора Анатолия Левина.

Во втором отделении в сопровождении оркестра предстали молодые пианисты: Глеб Романчукевич и Кирилл Роговой.

Глеб Романчукевич (род. 2001) – студент Московской консерватории (класс проф. П. Нерсесьяна и доц. А. Набиулина), лауреат множества международных конкурсов, участник программ Санкт-Петербургского Дома музыки. Он представил великолепную трактовку знаменитого Концертштюка фа минор К.М. фон Вебера.

Кирилл Роговой (род. 2007) обучался в ДРСМШИ для одаренных детей в Донецке, с мая 2022 – учащийся ЦМШ-Академии исполнительского искусства в классе проф. Н. Трулль. Лауреат многих международных состязаний, в июне 2024 г. стал обладателем Гран-при на конкурсе Дениса Мацуева Grand Piano Сompetition. Исполнение Кириллом Рапсодии на тему Паганини С. Рахманинова стало триумфальным финалом вечера. Кстати, именно это сочинение принесло пианисту высшую награду на Grand Piano Competition.