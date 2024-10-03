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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма «Говорит Земля!»

editor
By editor
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говорит земля

В кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма «Говорит Земля!» (режиссер Евгений Корчагин).

У Земли крайняя стадия аллергии на жизнедеятельность человека. Она очень долго себя сдерживала, но теперь осталось совсем мало времени до того момента, как она «чихнёт» и человечество постигнет участь динозавров. Единственный, кто может предупредить людей об опасности и что-то исправить — это Стас. Простой шахтёр, мечтающий переехать на море. Он никогда не парился на тему экологии, но именно он начинает слышать голос Земли.

Это произошло, когда дерзкая эко-активистка Лена решила самостоятельно изучить заброшенную часть шахты. Из-за чего произошел обвал, который засыпал Стаса, после этого у него и установился контакт с Землей. Теперь Стасу надо убедить сначала Лену, а вместе с ней и весь мир, что «а» — он не сумасшедший и, правда, слышит Землю и «б» — Земля предупреждает, что человечеству осталось совсем мало времени, чтобы спасти ее и вместе с ней себя.

Фото – Ксения УГОЛЬНИКОВА

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