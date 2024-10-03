В кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма «Говорит Земля!» (режиссер Евгений Корчагин).

У Земли крайняя стадия аллергии на жизнедеятельность человека. Она очень долго себя сдерживала, но теперь осталось совсем мало времени до того момента, как она «чихнёт» и человечество постигнет участь динозавров. Единственный, кто может предупредить людей об опасности и что-то исправить — это Стас. Простой шахтёр, мечтающий переехать на море. Он никогда не парился на тему экологии, но именно он начинает слышать голос Земли.

Это произошло, когда дерзкая эко-активистка Лена решила самостоятельно изучить заброшенную часть шахты. Из-за чего произошел обвал, который засыпал Стаса, после этого у него и установился контакт с Землей. Теперь Стасу надо убедить сначала Лену, а вместе с ней и весь мир, что «а» — он не сумасшедший и, правда, слышит Землю и «б» — Земля предупреждает, что человечеству осталось совсем мало времени, чтобы спасти ее и вместе с ней себя.

Фото – Ксения УГОЛЬНИКОВА