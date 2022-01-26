Международная Премия FossArt вручит миллион рублей юным талантам.

В первые дни весны, с 3 по 6 марта 2022 года, сильнейшие коллективы Российской Федерации, а также стран СНГ выступят на сценах концертных залов гостиницы «Космос», Дома культуры ВДНХ и Московского дома композиторов.

Творческое состязание состоится в пяти номинациях, среди которых вокальное искусство, инструментальное творчество, хореография и иные. Международная Премия в области культуры и искусства FossArt учреждена творческим объединением «Триумф» (г. Санкт-Петербург) и присуждается талантливым детям и молодежи за выдающиеся достижения в различных видах искусства, а также их преподавателям, внесшим большой вклад в развитие детско-юношеского творчества.

К участию в Премии приглашены коллективы, уже завоевавшие почётные звания лауреата I степени, а также обладатели Гран-при в предшествовавших творческих сезонах 2018/19, 2019/20 гг. и 2020/21 гг.

В рамках мероприятия помимо конкурсно-соревновательной части предусмотрена образовательная и досуговая секции. Эдукативная программа представлена мастер-классами ведущих деятелей культуры и искусства. На занятиях приглашенные педагоги поделятся опытом с участниками события, расскажут об актуальных трендах и практиках.

Для педагогов предусмотрены круглые столы с членами экспертного совета. В рамках досуговой секции артистам будет предложена бесплатная обзорная экскурсия по столице с посещением ключевых достопримечательностей, а также анимация и дискотеки.

Привлеченными экспертами Премии являются заслуженные деятели культуры и искусства, доценты, профессора и выдающиеся педагоги ведущих российских и зарубежных вузов, Заслуженные и Народные артисты России, общественные деятели России и других стран.

Также Организатором учреждаются специальные дипломы и звания: «Лучший балетмейстер- постановщик года», «Лучший концертмейстер года», «Лучший преподаватель года», «Лучший руководитель года», «Лучший номер года на патриотическую тему», «За сохранение национальных культурных традиций», «За высокий уровень исполнительского мастерства».

Призовой фонд Премии составляет 1 000 000 рублей и распределяется среди обладателей дипломов степени Гран-при, а также среди обладателей специальных дипломов и званий.

ООО «Творческое объединение «Триумф» ведёт свою работу с 2006 года. За время работы объединения мы организовали около 700 творческих мероприятий: конкурсов, фестивалей, арт- пленэров и мастер-классов, в которых приняло участие более 200 000 человек. Мероприятия, инициированные ТО «Триумф» регулярно получают поддержку государственных структур Российской Федерации.

Проекты ТО «Триумф» успешно реализуются в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Казани, Калининграде, Великом Устюге, Костроме, Ярославле, Суздале, Смоленске, Великом Новгороде, Вологде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Пскове, Самаре, Петрозаводске. Также, проводятся детские и молодежные мероприятия во Франции (Париж, Ницца), Австрии (Зальцбург, Вена), Италии (Верона, Рим, Флоренция, Римини), Латвии (Рига), Литве (Вильнюс), Чехии (Прага), Польше (Краков, Закопане), Швеции (Стокгольм), Финляндии (Хельсинки), Эстонии (Таллин), на острове Мальта, в Болгарии (Варна, Обзор), Абхазии (Пицунда, Сухум), Казахстане (Нур-Султан), Беларуси (Минск).

Мероприятия творческого объединения «Триумф» — это площадка для коммуникации в области культуры и искусства между творческими детьми и опытными артистами, между руководителями коллективов и педагогами известных государственных творческих вузов, между общественными организациями и коммерческими структурами, между культурным сообществом России и деятелями искусства со всего мира.

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