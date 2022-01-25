Фестиваль детских и молодежных коллективов «Россия — навсегда великая страна» — в программе Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова

25 января 2022 года в Зале Полководцев Музея Победы и 26 января на базе Детской музыкальной школы им. М.А. Балакирева в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова пройдет фестиваль детских и молодежных коллективов «Россия — навсегда великая страна». В нем примут участие 11 оркестров, в том числе два инклюзивных музыкальных коллектива — из Москвы и Курска.

На обеих площадках фестиваля, помимо концертных номеров участников, в исполнении cводного оркестра детских и молодежных коллективов прозвучат «Марш Преображенского полка» и песня-гимн авторства Валерия Халилова и Александра Савицкого «Навсегда великая страна». Дирижерами сводного оркестра станут лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, композитор Геннадий Лукин и лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель специальной премии II Международного конкурса дирижеров имени В. М. Халилова Анастасия Борисова.

— Звучание духового оркестра сопровождает важные для сердца каждого человека события. Я вижу, что сегодня интерес к духовой музыке среди детей и молодежи неуклонно растет, — подчеркивает Ольга Смирнова, директор Детской школы искусств им. М. А. Балакирева (Москва). — Участие в Международном музыкальном фестивале Валерия Халилова для каждого духового коллектива — это бесценный опыт. Это возможность ориентироваться на сильнейших участников, развиваться профессионально и духовно, объединяться через всеобщую любовь к духовой музыке. Дети с колоссальной самоотдачей принимают участие в творческих мероприятиях, обмениваются опытом, чувствуют духовное единение, находясь на одной сцене.

Специальным гостем на площадке фестиваля «Россия — навсегда великая страна» в Музее Победы станет Дэвид Джонстон, руководитель международного Кельтского оркестра волынщиков и барабанщиков (Дюссельдорф).

— Совместные концертные выступления учащихся музыкальных школ и инклюзивных музыкальных коллективов демонстрируют безграничные возможности для музыкального общения, — отмечает Татьяна Орехова, президент РОО «Мария», художественный руководитель инклюзивного оркестра «Солнечные нотки» (Москва). — Такие мероприятия воодушевляют как детей и родителей, так и педагогов, позволяют найти и выработать общие концепции и направления для создания инклюзивной музыкальной среды в России.

Вход на концерт в Музей Победы по пригласительным билетам или билетам посетителя музея, в ДШИ им. М. А. Балакирева — по пригласительным билетам. Обязательно предъявление QR-кода о COVID-статусе.

Организатор фестиваля — Благотворительный фонд Валерия Халилова при поддержке Фонда президентских грантов, Департамента культуры Минобороны России, ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО Агентство «ЛУКОМ-А». Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России, дирижер, директор Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента, член Совета Благотворительного фонда Валерия Халилова Алексей Колотушкин.

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