«Ода миру»: гала-концерт II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова пройдет в Москве 30 января

30 января 2022 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой пройдет гала-концерт, завершающий II Международный фестиваль Валерия Халилова. В фестивале, который стартовал 17 января 2022 года, приняли участие более 40 городов России и ближнего и дальнего зарубежья.
Гала-концерт пройдет в формате дефиле при участии сводного оркестра, хора, а также звезд российской эстрады и представит всю творческую деятельность военного дирижера и композитора генерал-лейтенанта Валерия Халилова.
— Фестиваль в этом году посвящен двум большим событиям: 350-летию Петра Великого, который и был родоначальником первых военных оркестров, и 70-летию Валерия Михайловича Халилова, — рассказывает директор Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента, художественный руководитель Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова Алексей Колотушкин. — Гала-концерт как раз покажет путь духовой музыки от XVII века до наших дней. «Ода миру» – так назывался Международный военно-музыкальный фестиваль, который проводил Халилов. И теперь эти символичные слова объединят всех участников гала-концерта.
В этот день на сцену Дворца гимнастики выйдут Государственный Кремлевский оркестр, Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, Хор Свято-Данилова монастыря, Духовой оркестр Республики Беларусь, Государственный кубанский духовой оркестр, Московский Синодальный хор и Духовой оркестр Правительства Республики Тыва.
Среди солистов лауреаты международных и всероссийских музыкальных конкурсов: заслуженный артист России Феликс Царикати, директор по спецпроектам Кремлевского оркестра Вера Кононова и солистка Центрального военного оркестра Минобороны России Светлана Ильина. Именно эти исполнители много работали с Валерием Халиловым, не раз выступали на его концертах и пели песни маэстро. Также в гала-концерте примут участие Александр Розенбаум и другие исполнители российской эстрады.
В гала-концерте прозвучит музыка Валерия Халилова, военные марши и произведения русских композиторов.
Приобрести билеты на гала-концерт можно на сайте фестиваля khalilovfestival.com. Для посещения обязательно предъявление QR-кода о COVID-статусе.
Организаторы фестиваля выражают личную благодарность Ирине Александровне Винер-Усмановой за поддержку и предоставление для проведения гала-концерта Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Организатор фестиваля — Благотворительный фонд Валерия Халилова при поддержке Фонда президентских грантов, Департамента культуры Минобороны России, ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО Агентство «ЛУКОМ-А».
Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России, дирижер, директор Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента, член Совета Благотворительного фонда Валерия Халилова Алексей Колотушкин.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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