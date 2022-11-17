Международная премия «Грация»: награду вручили достойным!

15 ноября 2022 года на одной из лучших площадок Москвы, где проходят многие развлекательные мероприятия и вечеринки, в RESTAURANT&BAR СВЕТЛЫЙ, состоялась ХXI церемония премии «ГРАЦИЯ», которая по праву считается самой престижной Международной премией в области красоты и здоровья, признанным знаком качества для компаний, работающих в сфере beauty & health, подобно легендарному «Оскару» в мировой киноиндустрии.

В этот торжественный вечер самые яркие представители индустрии красоты и здоровья получили награды за профессиональные достижения по итогам голосования. Мероприятие посетили европейские и российские представители индустрии, главные редакторы профильных журналов и интернет-порталов, владельцы и управляющие крупных компаний, работающие в сфере красоты и здоровья, депутаты Государственной Думы, представители органов государственной власти.

Всех их со сцены приветствовали ведущие вечера – певец, ведущий, автор песен, победитель конкурса Аллы Борисовны Пугачевой «Алла ищет таланты», участник телепроекта Голос-7, лауреат Премии телеканала RU.TV Дмитрий Нестеров, лауреат многих премий и конкурсов красоты Анна Малиновская и телеведущая, YouTube-блогер, «Миссис Москва-2022» Эльмира Аббасова, Наталья Белозерова — титул Королева Планеты, Королева Конкурса «Миссис Москва», Леди России «Бизнес Леди 2012, Владелица Студии Красоты «Натали».

Яркая незабываемая программа вечера включала в себя выступление звезд российской эстрады, среди них: оперная певица, Лауреат международных конкурсов, Дипломант творческой школы вокального мастерства Елены Образцовой, Лауреат Премии «Золотой хит» телеканала Music Box Олеся Лагутина; певица, актриса, модель Саша Морозова; блогер Марк Лаврик; музыкант, студент академии им. Гнесиных, финалист шоу «Голос» Сурен Платонов (Дуэт ЭЛиПС); певица, модель, участница многих муз проектов России и Казахстана Эльгиза Каражанова (Дуэт ЭЛиПС); молдавский певец Maxim Zavidia; певица, телеведущая, Лауреат премии «Золотой хит» Music Box Gold Нина Фокина; певица SANDRA TOP; этно-поп исполнитель, автор и композитов, обладатель Премии «Золотой хит» от музыкального канала Music Box Gold, участник фестиваля Славянский базар Vlad Zotov; актриса театра и кино Мирослава Карпович; актриса театра и кино Ирина Горбачева; актер театра и кино Сергей Дорогов; артист театра и кино, продюсер Александр Златопольский и другие. Гостями церемонии были главные редактора ведущих интернет журналов, печатных СМИ, ведущие радиостанций.

В этом году премия за значительные профессиональные достижения была вручена представителям в 13 номинациях:

Олеся Лагутина — «ОПЕРНАЯ ДИВА»

БРЕНД NOVEL — «БРЕНД ГОДА» – Ирина Андриянова и Вероника Логинова

Maxim Zavidia – «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА ГОДА»

Дуэт ЭЛиПС — «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ ГОДА»

Эльмира Аббасова – «МИССИС ГРАЦИЯ»

Саша Морозова — «КРАСОТА И ГРАЦИЯ»

Аппарат для коррекции фигуры Beautylizer RSL – «ЛУЧШИЙ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ ЖДЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ» – Елена Ребрик

НИНА ФОКИНА — «СТИЛЬНАЯ ПЕВИЦА»

Татьяна Гузеря – «КОНДИТЕР ГОДА»

Наталья Палинова, генеральный директор группы телеканалов MUSICBOX – «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА»

SANDRA TOP — «ПРОРЫВ ГОДА»

Бренд URBAN NATURE – «ЛУЧШИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД ГОДА» – Ксения Латышенко

СЭЙВА — «СТАРТ ГОДА»

Сюрприз для гостей приготовила мастер кондитер Татьяна Гузеря на сцену вынесли большой торт со статуэткой «Премии ГРАЦИЯ».

Лауреаты и гости церемонии получили подарки: косметические наборы от Косметического бренда Skin Helpers компании Свит Эпил, Косметического бренда SV Laboratories компании СВ-ЛАБ, коллекцию чая MAITRE de The и изысканный шоколад Golden Dessert от компании СЕВКО, сладкие подарки от Домашняя Кондитерская «Сладкий Кот», сок KRAL от Компании «Крал-консерв».

Оргкомитет Международной Премии в области красоты и здоровья «Грация» объявляет старт нового народного голосования. Проголосовать за новых номинантов и получить более подробную информацию Вы можете на официальном сайте Премии www.grasia-msk.ru.

Оргкомитет Премии выражает особую благодарность всем партнерам и спонсорам, без активного участия которых было бы невозможно проведение данного мероприятия.

Фото – Алексей СУЛИМА

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