Онлайн-кинотеатр PREMIER объявляют конкурс на лучшую историю о легендарном хоккейном противостоянии – Суперсерии 1972 года

Для съемок нового документального сериала о легендарной Суперсерии 1972 года, которая изменила мировой хоккей, производства кинокомпании «1-2-3 Продакшн», онлайн-кинотеатр PREMIER объявляют о конкурсе на лучшую историю очевидца этих событий. Мы ищем людей, в воспоминаниях которых Суперсерия оставила неизгладимое впечатление: тех, кто видел матч вживую или слушал о нем по радио, кто ждал его, болел за любимую команду.

Новый сериал о Суперсерии получил название «72». Он расскажет драматичную историю, воссозданную с помощью интервью с ключевыми игроками, судьями, экспертами и современниками легендарных игр, а также через уникальные архивные кадры и игровые реконструкции.

Сериал станет не просто очередным спортивным блокбастером. Он запечатлит уникальную хронику с участием российских и зарубежных спортивных легенд — людей, полвека назад изменивших мировой хоккей навсегда. Они поделятся своими мыслями о природе спорта, соревновательном духе и уважении к сопернику. К 50-летию Суперсерии, навсегда изменившей мировой хоккей, молодые хоккеисты, лица современного хоккея встретятся с легендарными игроками матчей 1972 года, чтобы из первых уст узнать о том, как независимые и индивидуальные школы хоккея схлестнулись в жестком противостоянии, чтобы потом по иронии судьбы дополнить друг друга.

В проекте снимаются: Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Александр Якушев, Игорь Куперман, Бобби Кларк и многие другие. Режиссером проекта стал Андрей Ананин.

Свои истории и впечатления о Суперсерии 1972 года онлайн-кинотеатр PREMIER просит присылать на адрес: inemkov@premier.one .

Лучшие из них станут частью нового проекта «72», который выйдет эксклюзивно на PREMIER к 50-летию Суперсерии.

Фото — @olympic_legends

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