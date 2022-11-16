Стартовала вторая неделя форума «Музейный гид – 2022»

Форум «Музейный гид» продолжается – ежегодное событие для профессионалов культурной сферы проходит с 7 по 25 ноября в формате онлайн-марафона. Тема второй недели: «Проект. Как взаимодействовать».

Программный директор Дома культуры «ГЭС-2», основатель и комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова отметила, что в последние годы произошел качественный скачок в осмыслении индустриальности в российском культурном контексте. Индустриальное и промышленное наследие – мощный ресурс для формирования локальной идентичности, а сотрудники музеев и социокультурных институций способны привнести в работу по сохранению и ревитализации промышленных памятников (заводов, фабрик, цехов) свежие и креативные инструменты.

В рамках лекции «Делать хорошо – делать вместе» урбанист, маркетолог, руководитель CityBranding Василий Дубейковский продолжил разговор об индустриальности, призвав проектных менеджеров социокультурных инициатив, связанных с промышленным наследием, думать не только об архитектурных особенностях индустриальных объектов. По его словам, к индустриальности важно подходить как к культурологическому феномену, накладывающему отпечаток на жизнь людей и их осмысление себя, и вовлекать местных жителей и партнеров в соучастное проектирование. Эксперт привел примеры культурологических проектов разных уровней сложности, созданных на базе индустриального наследия: начиная от производства городских сувениров и проведения тематических фестивалей, заканчивая музеефикацией индустриального наследия и даже возрождением производства.

В практической части форума специалист по культурному PR и маркетингу, основатель и директор PR-bureau Vesnaskoro Татьяна Немировская поделилась рекомендациями по продвижению музейных проектов. Любой культурной институции коммуникации необходимы в первую очередь для привлечения аудитории – с помощью СМИ, маркетинговых инструментов, партнерств. Лектор отметила важность работы с журналистами – от нее зависит, как будет выглядеть проект в глазах широкой аудитории, а также рекомендовала всегда ставить себя на место партнера, зрителя, журналиста, определяя слабые и сильные стороны проекта для конкретной аудитории.

Руководитель проекта «Ой, смотрите, это Я!» Северодвинского городского краеведческого музея Анастасия Цветкова в рубрике «Лайфхак-дей» рассказала об опыте вовлечения горожан в проект по сохранению истории места. Проект представлял собой создание цифровой выставки коллекции фотокорреспондента Валентина Капустина, которая включила несколько тысяч фотографий Северодвинска и его жителей. Важным этапом реализации проекта стало привлечение местных жителей, выполняющих большую часть задач по архивации фотографий и продвижению всей инициативы в соцсетях. В результате проекта сотрудникам музея удалось открыть новые факты об истории города и объединить вокруг выставки местное сообщество.

Экспертом рубрики «Лайфхак-дэй» также выступила руководитель проекта «Нити х Нити: музейный проект на суконной фабрике» Музея города Арамиль Наталья Иртуганова. Она рассказала о появлении и развитии проекта «Нити-нити», о том, как его команда подарила новую творческую жизнь зданию суконной фабрики, поделилась опытом сотрудничества с кураторами и современными художниками в рамках проекта по ревитализации индустриального пространства завода. К инициативе удалось привлечь порядка 50 партнеров и 5 тысяч волонтеров, отметила эксперт.

Выступления экспертов и полезные материалы представлены на официальной странице форума: 2022.museumguide.ru.

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