Международная премия THE MEDICAL STARS AND BEAUTY AWARDS – 2022 прошла в Москве

19 июня 2022 года в «День медика» в Москве состоялась четвертая международная премия в области здоровья и красоты THE MEDICAL STARS & BEAUTY AWARDS. Премия прошла в одном из лучших и атмосферных мест нашей прекрасной столицы — в пятизвездочной отеле РЕНЕССАНС МОНАРХ ЦЕНТР.

Премия THE MEDICAL STARS & BEAUTY AWARDS призвана оценить достижения во всех областях медицины и красоты, и награждает самых успешных представителей отрасли и всех тех, кто делает качество жизни людей лучше и производит уникальные продукты для красоты и здоровья!

В этот день особенно приятно было поздравлять компании, которые вот уже несколько десятилетий трудятся на благо и здоровье людей, а в 2022 году отмечают свой юбилей.

Легендарный бренд, старейшая клиника по пересадке волос в России, клиника «Real Trans Hair». В прошлом году клиника отметила двадцатипятилетний юбилей. В клинике работает коллектив единомышленников — профессионалов с многолетней безупречной практикой в области пересадки волос. Результат работы клиники — тысячи благодарных пациентов. В феврале 2021 года под успешным брендом «Real Trans Hair», который заслужено, считается знаком качества, открылся многопрофильный медицинский центр «Real Trans Hair». Организаторы премии поздравили бренд «Real Trans Hair» с юбилеем и расширением, а коллектив клиники с заслуженными наградами и номинациями — «БРЕНД ГОДА — 25 лет безупречной практики в области пересадки и лечения волос» и «Лучшая многопрофильная клиника в Москве».

Нина Фокина



На сцене награду получили главный врач клиники по пересадке волос «Real Trans Hair», хирург, кандидат медицинских наук Цхай Игорь Владимирович, и главный врач многопрофильной клиники «Real Trans Hair», хирург, кандидат медицинских наук Абрицова Марьяна Владимировна и коллектив клиники.

Компания «MIRRA» – одна из крупнейших косметических компаний на российском рынке, созданная на базе одного из ведущих научно-исследовательских центров страны — Государственного научного центра прикладной микробиологии. Первые в России объединили разработку, производство и продажу собственной продукции через дистрибьюторские сети. За 25 лет выстроили систему работы, которая позволяет предоставить потребителям и потенциальным партнерам доступ к целому спектру возможностей: быть красивыми и здоровыми, строить бизнес и зарабатывать, окружать себя заботой и уютом, учиться и развиваться и получать новые впечатления. При производстве продукции используют только собственные разработки и запатентованные технологии. За четверть века Компания получила множество патентов и владеет уникальными ноу-хау.

Косметическая компания «MIRRA» получила номинацию «Лучший российский косметический бренд. За передовые технологии и инновационный подход».

Дениза и Петер Лисицки

«Академия Амедис» — лицензированный учебный центр, где на протяжении 20 лет проходит профессиональное обучение специалистов в области косметологии и эстетической медицины. С момента основания учебного центра «Академия Амедис» выпустила более 35 000 высококвалифицированных косметологов, успешно работающих в ведущих клиниках Москвы и других городов России.



Программы обучения разработаны в соответствии с современными образовательными стандартами и охватывают все необходимые практические и теоретические аспекты. Семинары проводят профессиональные тренеры-косметологи из России, Израиля и стран Европы с многолетним опытом работы в области медицинской косметологии, дерматологии и мануальной терапии.

Семен Якубов



В 2022 году «Академия Амедис» празднует свой двадцатилетний юбилей и получает искреннее признание за безупречное качество и высокий стандарт обучения специалистов.

«Академия Амедис» получила номинацию «Лучший образовательный центр в сфере эстетической и медицинской косметологии» в категории «МЕДИЦИНА И ОБРАЗОВАНИЕ».

Сегодня много говорят о возрождении традиций. И мы порой не замечаем, сколько ценного мы все же перенесли в наши современные реалии и с успехом используем в отечественной фармацевтике.

История бренда «Доктор Море» — это история бесконечной любви к морю, к Приморскому краю. Это история памяти и уважения к тому огромному труду, которому посвятили свою жизнь ученые дальневосточных университетов. «Доктор Море» всегда был и остается российским брендом. Это дает 100% независимость от трансграничной логистики и определенную свободу от колебаний курсов валют. И бренд планирует сохранить свою аутентичность и продолжить дальнейшее изучение подводных глубин.

Приморская компания «Доктор Море» прекрасный пример того, как научный потенциал и современные технологии могут привести к созданию бренда, получившего признание миллионов людей не только в России, но и многих других странах.

Компания получила две номинации «Выбор профессионалов и потребителей. Лучшее инновационное решение для здоровья и красоты» и «ПРОРЫВ ГОДА. Инновационная морская косметика HydroBionique by Doctor Ocean»

«Клуб Здоровья и Долголетия RODINA» — это новое концептуальное Medical & SPA пространство открытое в сердце роскошного 5-звездочного курорта «RODINA Grand Hotel & SPA 5*» на Черноморском побережье, которое сочетает в себе роскошный отдых в стиле велнес, сбалансированное питание в ресторане высокой кухни AXIOMA, медицинские программы оздоровления, биохакинга и SPA-ритуалы.

Оксана Казакова

В команде работают ведущие специалисты — диетологи, терапевты, эндокринологи, кардиологи, гастроэнтерологи с богатым профессиональным опытом в области антивозрастной и профилактической медицины с применением интегративного, функционального подхода и передовых достижений науки в области превентивной медицины и биохакинга.

В концепции клуба здоровья и долголетия получилось соединить передовые программы и высокую квалификацию специалистов в сочетании с 5-звёздочным сервисом легендарного курорта. Именно здесь, в атмосфере изысканности и приватности, тело и душа обретают желанное состояние баланса и гармонии.

«Клуб Здоровья и Долголетия RODINA» получил номинацию «Лучший MEDICAL & SPA центр. За безупречное качество и уникальные методики». На сцене награду получила генеральный директор управляющей компании «ГОСТ Отель Менеджмент» Наталья Обыдённова.

«Крымская Натуральная Коллекция» это компания, история которой началась 13 лет назад с простой идеи: сварить мыло ручной работы. Теперь же это производство в самом сердце Крыма, партнеры по всей России и в странах Евразийского союза, большая команда, миллионы довольных клиентов. Компания создаёт рабочую косметику на базе собственных рецептур и это то, чем можно действительно гордиться. За 13 лет неизменно осталось одно: косметику готовят из компонентов высшего качества, потому что делают ее в первую очередь для себя. Крымская Натуральная Коллекция — косметика, которую создают женщины для самих женщин, с любовью и заботой!

Компания «Крымская Натуральная Коллекция» получила номинацию «Лучший производитель натуральной косметики в Крыму».

Марк Майер

«Инновационная терапия кожи WOW LIFT PEEL» — это химический хронопротектор с выраженным лифтинговым и антиоксидантным эффектом, и уникальной формулой для быстрого, эффективного и безопасного решения эстетических задач.

Бренд эксклюзивно представлен компанией «MD КОНСУЛЬТАНТ», которую в 2015 году основала Елена Крохмалева. Холдинг «Медконсультант групп» сегодня занимает лидерские позиции в сфере индустрии красоты. В портфеле компании вы найдете все для успешной работы вашей клиники, салона красоты и личного бренда.

«Инновационная терапия кожи WOW LIFT PEEL» получила номинацию ПРОРЫВ ГОДА.

Дермокосметические средства «DERMEDIC» являются поддержкой для дерматологов, работающих над восстановлением соответствующего функционирования кожи, в связи, с чем к ним выдвигаются высокие ожидания специалистов касательно эффективного действия. Подтверждение доверия к марке — это широкие рекомендации, как дерматологов, так и педиатров. Дополнительные рекомендации специалистов и независимых исследовательских учреждений являются для нас подтверждением признания для бренда. Бренд представлен компанией СТАЛКЕР – КОНСАЛТИНГ, которая является самым крупным специализированным дистрибьютором в России на рынке товаров для индустрии красоты.

Бренд «DERMEDIC» получил номинацию «Лучший дерматокосметический бренд» в категории «ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ».

Инновационные филлеры с антиоксидантным действием «ESSENTHYAL» — это новое слово в инъекционной косметологии. Это инновационные препараты с точно подобранным аминокислотым составом, способные не только изменять объемы лица, но и работать с поверхностными характеристиками кожи, а также защищать кожу от действия свободных радикалов.

Филлеры Essenthyal (SCIENTECH SWISS S.A, Швейцария) содержат, кроме гиалуроновой кислоты фармакопейного качества, аминокислотный набор, способный не только укрепить уже имеющиеся волокна коллагена, но и проконтролировать правильную сборку молодого коллагенового волокна – биологического признака молодости.

Ирина Игнатюк и Яна Бабицкая

Инновационные филлеры с антиоксидантным действием «ESSENTHYAL» получили номинацию «ПРОРЫВ ГОДА».

«BTpeel» — ведущая российская лаборатория, не имеющая аналогов на территории СНГ. Компания специализируются на лучших современных разработках мировой косметологии. Продукция бренда создана на основе высокоэффективных пептидных комплексов и натуральных природных ингредиентах, быстро улучшает качество и состояние кожи. Все косметические средства марки BTpeel являются профессиональными и характеризуются мгновенным результатом, который заметен уже после первого применения. Особое внимание лаборатория уделяет разработке новых 100% экологически натуральных косметических продуктов на основе трав Сибири, которые в дуэте с лучшими современными научными разработками создают уникальные по своему качеству и воздействию продукты.

Бренд «BTpeel» получил номинацию «Лучшая профессиональная косметика и пилинги» в категории «ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ».

Ева Авеева

В клиниках стоматологии, косметологии, СПА-процедур и массажа ДЕНТАЛ БЬЮТИ БУТИК вы найдете высококлассных врачей, массажистов и косметологов из России и Израиля, которые со знанием дела займутся созданием вашего нового образа. Высочайшая квалификация специалистов клиники позволяет им выполнять любую, самую сложную процедуру абсолютно безболезненно и незаметно для вас. Доверяете заботу о себе только профессионалам!

Многопрофильная клиника «ДЕНТАЛ БУТИК» получила номинацию «Лучшая стоматологическая клиника полного цикла в Москве» в категории «СТОМАТОЛОГИЯ». На сцене награду получил владелец и главный врач центра здоровья и красоты «Дентал бутик», академик медико-технических наук, номинант премии «Лучший стоматолог России», Член ассоциации управленцев в здравоохранении, гнатолог, отец шестерых детей Хорол Илья Исаакович и коллектив клиники.

Никита Гладков – косметолог-эстетист, мастер по перманентному макияжу. Никита Гладков проходил обучение в «Академии совершенства Валерии Барченко» (Санкт-Петербург), далее стажировался у известного мастера по перманентному макияжу Натальи Соколовой (Москва). Никита предпочитает работать во всех современных техниках перманентного макияжа — пудровый макияж, волосковая техника, пиксельная техника, нюдовые и натуральные оттенки. Он отмечает, что перманентный макияж движется в ногу со временем, позволяя подчеркивать естественную красоту женщины и решать самые разнообразные задачи, поэтому популярность перманентного макияжа растет с каждым днем.

Никита Гладков получил номинацию «Лучший специалист по перманентному макияжу».

Дмитрий Нестеров и Карина Мартиросян

«Не случайно символом премии THE MEDICAL STARS & BEAUTY AWARDS является синее хрустальное сердце, которое олицетворяет служение людям, сострадание, любовь и милосердие, символизирует солнце — как центр жизни и содержит кровь, то есть саму жизнь, а номинантами премии являются люди и компании, которые выбрали профессию служения людям, их здоровью и красоте.

В медицине не бывает простых профессий. Врачи не просто работают с людьми — они их спасают, лечат делом, заботой, а иногда и добрым словом. Огромное спасибо и низкий поклон всем медицинским работникам за их нелегкий труд. Пусть ваш опыт, знания и умение возвращают пациентам самую большую ценность – здоровье и красоту! Желаем вам только позитивных эмоций и радостных событий в жизни! А пятая юбилейная премия состоится в июне 2023 года. Следите за нашими новостями», – говорит генеральный директор и главный редактор DVSTYLEMEDIA.RU Карина Мартиросян.

В рамках премии прошла выставка картин российского художника, дипломанта международных конкурсов Анны Быковой. Анна работает в портретном жанре и в авторском стиле «энергетический импрессионизм». Картины художника находятся во многих галереях и в зарубежных частных коллекциях.

Фото – Ара ПОГОСЯН, Анастасия СИДОРОВА

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